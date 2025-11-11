У Києві на світлофорах з'явився «грецький хрест» – що означає новий сигнал, фото

У Києві тестують новий тип світлофора «Грецький хрест».

Фото: КМДА

З 11 листопада на перехресті вулиці Володимирської та бульвару Тараса Шевченка у Києві стартував експеримент із впровадження нового типу світлофорного сигналу — «Грецький хрест». Це перший подібний проєкт в Україні, запозичений з практики європейських країн.

Як повідомили у КП «Центр організації дорожнього руху», ініціатива реалізується в межах Тижня безпеки дорожнього руху та спрямована на підвищення безпеки під час виконання лівостороннього повороту.

На світлофорі встановлено додаткову секцію з червоним сигналом у формі рівностороннього хреста («плюса»). Його активація означає, що зустрічний рух зупинено, а водії можуть безпечно здійснювати лівий поворот.

Таким чином, сигнал «Грецький хрест» не забороняє рух, а, навпаки, підтверджує можливість безпечного маневру, оскільки зустрічний потік у цей момент стоїть.

Експеримент триватиме два місяці. У цей період фахівці КП «Центр організації дорожнього руху» збиратимуть дані про ефективність нової системи регулювання руху та оцінюватимуть її вплив на безпеку.

