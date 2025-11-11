  1. Фото
  2. / В Украине

В Киеве на светофорах появился «греческий крест» — что означает новый сигнал, фото

10:36, 11 ноября 2025
В столице тестируют новый тип светофора «Греческий крест».
В Киеве на светофорах появился «греческий крест» — что означает новый сигнал, фото
Фото: КГГА
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С 11 ноября на перекрестке улицы Владимирской и бульвара Тараса Шевченко в Киеве стартовал эксперимент по внедрению нового типа светофорного сигнала — «Греческий крест». Это первый подобный проект в Украине, заимствованный из практики европейских стран.

Как сообщили в КП «Центр организации дорожного движения», инициатива реализуется в рамках Недели безопасности дорожного движения и направлена на повышение безопасности при выполнении левостороннего поворота.

На светофоре установлена дополнительная секция с красным сигналом в форме равностороннего креста («плюса»). Его активация означает, что встречное движение остановлено, и водители могут безопасно совершить левый поворот.

Таким образом, сигнал «Греческий крест» не запрещает движение, а наоборот подтверждает возможность безопасного маневра, поскольку встречный поток в этот момент стоит.

Эксперимент продлится два месяца. В этот период специалисты КП «Центр организации дорожного движения» будут собирать данные об эффективности новой системы регулирования движения и оценивать ее влияние на безопасность.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киев

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
ВС: налоговая ипотека, возникшая из-за долга предыдущего собственника, должна быть снята с имущества нового добросовестного приобретателя

Налоговая ипотека нарушает право нового собственника на свободное пользование и распоряжение имуществом и должна быть прекращена в судебном порядке.

ВККС определила успешных кандидатов в Черниговский и Закарпатский апелляционные суды

Высшая квалификационная комиссия судей Украины объявила результаты собеседований кандидатов на должности в апелляционных судах: двое претендентов в Черниговском и один в Закарпатском апелляционном суде успешно подтвердили готовность к работе.

В Раде предлагают упростить вступление ветеранов войны в Национальную полицию

В парламенте зарегистрировали законопроект, которым предлагается изменить порядок отбора кандидатов на службу в Национальную полицию.

Билет «на доработке»: как одессита оставили без отсрочки из-за ошибок в «Резерв+»

Суд в Одессе засвидетельствовал: проблемы с госреестрами не оправдывают нарушение прав человека – даже когда речь идет о военно-учетном документе.

Возмещение морального вреда, возникшего вследствие воздушных тревог: на что обратил внимание КЦС ВС

Тревоги, бомбардировки и походы в укрытия являются основанием для возмещения морального вреда.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]