Іспанський суд зобов’язав Meta виплатити медіа 481 млн євро компенсації

Встановлено, що компанія незаконно використовувала персональні дані для реклами.

Мадридський господарський суд постановив, що Meta має виплатити 481 мільйон євро 81 іспанському медіа за нечесну конкуренцію. Про це повідомляє АР.

Суд визнав, що з 2018 по 2023 рік компанія порушувала європейське законодавство, збираючи персональні дані користувачів без належної згоди та використовуючи їх для таргетованої реклами. Це дало Meta ринкову перевагу, з якою іспанські онлайн-видання не могли конкурувати, що призвело до втрати доходів від реклами.

Позивачі доводили порушення Загального регламенту захисту даних (GDPR). Meta змінила правову базу збору згоди лише у 2023 році.

Компанія назвала рішення «безпідставним» і заявила, що оскаржить його.

