Італія оштрафувала Cloudflare на 14,2 млн євро за невиконання антипіратських вимог

AGCOM вважає компанію ключовим елементом блокування піратських ресурсів.

Італійський регулятор зв’язку AGCOM наклав штраф у розмірі 14,2 млн євро на компанію Cloudflare через невиконання вимог щодо блокування піратських ресурсів, повідомляє TorrentFreak.

Причиною стало те, що Cloudflare відмовилася застосовувати фільтрацію на публічному DNS‑сервері 1.1.1.1, аргументуючи, що це неможливо без шкоди для продуктивності сервісу. AGCOM не погодився з позицією компанії, зазначивши, що Cloudflare не є нейтральним посередником і її сервіси дозволяють піратським сайтам обходити стандартні блокування. За даними регулятора, близько 70% ресурсів, які підпадають під антипіратську систему, використовують інфраструктуру Cloudflare.

Штраф став одним із перших значних фінансових покарань у сфері авторського права в Італії. Регулятор підкреслив, що співпраця Cloudflare є «необхідною» для ефективного застосування закону. Компанія активно заперечувала звинувачення та критикувала систему Piracy Shield за відсутність прозорості й належних процедур.

Очікується, що Cloudflare оскаржить рішення, що може привернути увагу інших публічних DNS‑серверів, зокрема Google та OpenDNS. AGCOM заявляє про намір і надалі контролювати виконання місцевого антипіратського законодавства. З моменту запуску системи Piracy Shield у лютому 2024 року заблоковано 65 тис. доменних імен та 14 тис. IP‑адрес.

