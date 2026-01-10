  1. У світі

Італія оштрафувала Cloudflare на 14,2 млн євро за невиконання антипіратських вимог

18:59, 10 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
AGCOM вважає компанію ключовим елементом блокування піратських ресурсів.
Італія оштрафувала Cloudflare на 14,2 млн євро за невиконання антипіратських вимог
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Італійський регулятор зв’язку AGCOM наклав штраф у розмірі 14,2 млн євро на компанію Cloudflare через невиконання вимог щодо блокування піратських ресурсів, повідомляє TorrentFreak.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Причиною стало те, що Cloudflare відмовилася застосовувати фільтрацію на публічному DNS‑сервері 1.1.1.1, аргументуючи, що це неможливо без шкоди для продуктивності сервісу. AGCOM не погодився з позицією компанії, зазначивши, що Cloudflare не є нейтральним посередником і її сервіси дозволяють піратським сайтам обходити стандартні блокування. За даними регулятора, близько 70% ресурсів, які підпадають під антипіратську систему, використовують інфраструктуру Cloudflare.

Штраф став одним із перших значних фінансових покарань у сфері авторського права в Італії. Регулятор підкреслив, що співпраця Cloudflare є «необхідною» для ефективного застосування закону. Компанія активно заперечувала звинувачення та критикувала систему Piracy Shield за відсутність прозорості й належних процедур.

Очікується, що Cloudflare оскаржить рішення, що може привернути увагу інших публічних DNS‑серверів, зокрема Google та OpenDNS. AGCOM заявляє про намір і надалі контролювати виконання місцевого антипіратського законодавства. З моменту запуску системи Piracy Shield у лютому 2024 року заблоковано 65 тис. доменних імен та 14 тис. IP‑адрес.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

штраф Італія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд визначив межі допустимої критики публічних осіб та назвав пресу «сторожовим псом суспільства»

Верховний Суд визнав, що критика публічних осіб є допустимою, і вони мають бути готовими до посиленого громадського контролю.

У Раді готують скасування спецпенсій прокурорів: законопроєкт виходить на друге читання

Законопроєкт про скасування спеціальних пенсій для прокурорів може бути розглянутий уже наступного пленарного тижня.

Ціна непослідовності: Верховний Суд скасував рішення апеляції через суперечливу мотивацію

Касаційна інстанція звернула увагу на фундаментальну вимогу до судових рішень у спадкових правовідносинах.

Український суд заперечив судовий імунітет держави-агресора та стягнув дванадцять мільярдів доларів

Печерський районний суд наголосив, що Росія не має судового імунітету, коли йдеться про агресію, війну і зруйновані людські долі та бізнеси.

Велика Палата ЄСПЛ визнала порушення свободи вираження поглядів румунського судді у справі Danileț v. Romania

Румунський суддя, який був покараний за пости у Facebook, де обговорював реформу судової системи, виграв справу у ЄСПЛ.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]