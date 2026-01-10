  1. В мире

Италия оштрафовала Cloudflare на 14,2 млн евро за невыполнение антипиратских требований

18:59, 10 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
AGCOM считает компанию ключевым элементом блокировки пиратских ресурсов.
Италия оштрафовала Cloudflare на 14,2 млн евро за невыполнение антипиратских требований
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Итальянский регулятор связи AGCOM наложил штраф в размере 14,2 млн евро на компанию Cloudflare за невыполнение требований по блокировке пиратских ресурсов, сообщает TorrentFreak.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Причиной стало то, что Cloudflare отказалась применять фильтрацию на публичном DNS-сервере 1.1.1.1, аргументируя это тем, что это невозможно без ущерба для производительности сервиса. AGCOM не согласился с позицией компании, отметив, что Cloudflare не является нейтральным посредником и ее сервисы позволяют пиратским сайтам обходить стандартные блокировки. По данным регулятора, около 70% ресурсов, подпадающих под антипиратскую систему, используют инфраструктуру Cloudflare.

Штраф стал одним из первых значительных финансовых наказаний в сфере авторского права в Италии. Регулятор подчеркнул, что сотрудничество Cloudflare является «необходимым» для эффективного применения закона. Компания активно отрицала обвинения и критиковала систему Piracy Shield за отсутствие прозрачности и надлежащих процедур.

Ожидается, что Cloudflare обжалует решение, что может привлечь внимание других публичных DNS-серверов, в частности Google и OpenDNS. AGCOM заявляет о намерении и в дальнейшем контролировать выполнение местного антипиратского законодательства. С момента запуска системы Piracy Shield в феврале 2024 года заблокировано 65 тыс. доменных имен и 14 тыс. IP-адресов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

штраф / штрафы Италия

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Раде готовят отмену спецпенсий прокуроров: законопроект выходит на второе чтение

Законопроект об отмене специальных пенсий для прокуроров может быть рассмотрен уже на следующей пленарной неделе.

Цена непоследовательности: Верховный Суд отменил решение апелляции из-за противоречивой мотивации

Кассационная инстанция обратила внимание на фундаментальное требование к судебным решениям в наследственных правоотношениях.

Украинский суд отверг судебный иммунитет государства-агрессора и взыскал двенадцать миллиардов долларов

Печерский районный суд подчеркнул, что Россия не имеет судебного иммунитета, когда речь идет об агрессии, войне и разрушенных человеческих судьбах и бизнесах.

Большая палата ЕСПЧ признала нарушение свободы выражения взглядов румынского судьи по делу Danileț v. Romania

Румынский судья, который был наказан за посты в Facebook, в которых он обсуждал реформу судебной системы, выиграл дело в ЕСПЧ.

Государственную помощь бизнесу снова будет контролировать Антимонопольный комитет:  законопроект

Верховная Рада предлагает восстановить контроль государственной помощи бизнесу и повысить прозрачность системы через АМКУ в соответствии с Соглашением с ЕС.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]