Италия оштрафовала Cloudflare на 14,2 млн евро за невыполнение антипиратских требований

Итальянский регулятор связи AGCOM наложил штраф в размере 14,2 млн евро на компанию Cloudflare за невыполнение требований по блокировке пиратских ресурсов, сообщает TorrentFreak.

Причиной стало то, что Cloudflare отказалась применять фильтрацию на публичном DNS-сервере 1.1.1.1, аргументируя это тем, что это невозможно без ущерба для производительности сервиса. AGCOM не согласился с позицией компании, отметив, что Cloudflare не является нейтральным посредником и ее сервисы позволяют пиратским сайтам обходить стандартные блокировки. По данным регулятора, около 70% ресурсов, подпадающих под антипиратскую систему, используют инфраструктуру Cloudflare.

Штраф стал одним из первых значительных финансовых наказаний в сфере авторского права в Италии. Регулятор подчеркнул, что сотрудничество Cloudflare является «необходимым» для эффективного применения закона. Компания активно отрицала обвинения и критиковала систему Piracy Shield за отсутствие прозрачности и надлежащих процедур.

Ожидается, что Cloudflare обжалует решение, что может привлечь внимание других публичных DNS-серверов, в частности Google и OpenDNS. AGCOM заявляет о намерении и в дальнейшем контролировать выполнение местного антипиратского законодательства. С момента запуска системы Piracy Shield в феврале 2024 года заблокировано 65 тыс. доменных имен и 14 тыс. IP-адресов.

