У США TikTok судиться зі штатом Небраска через нерозкриті дані у справі проти соцмережі

Компанія заявляє, що влада приховала фінансові умови контрактів із приватними юристами.

Компанія TikTok подала до суду на штат Небраска, заявивши, що місцева влада порушує закони про доступ до публічної інформації. Йдеться про документи, пов’язані з приватними юридичними фірмами, яких штат найняв для судової справи проти соцмережі. Про це повідомляє Courthouse News.

За даними TikTok, у листах про співпрацю з юристами влада приховала ключову інформацію — зокрема, який обсяг роботи мають виконати фірми та яку винагороду вони отримають у разі виграшу справи. Компанія наполягає: ці дані мають бути відкритими, адже мова йде про використання державних коштів.

Позов подали до суду в Лінкольні, де вже розглядають основну справу штату Небраска проти TikTok. У ній влада звинувачує платформу в тому, що вона подавала себе як безпечну для сімей, але водночас просувала серед підлітків контент про секс, наркотики, розлади харчування та суїцидальні думки, що, на думку штату, шкодить психічному здоров’ю молоді.

TikTok стверджує, що ще восени 2024 року запросив публічні документи про співпрацю офісу генерального прокурора з приватними юрфірмами. У відповідь штат надіслав лише частково відкриті документи, пояснивши приховування інформації «захистом судової стратегії».

У компанії з цим не погоджуються і заявляють: мешканці Небраски мають право знати, скільки бюджетних коштів держава пообіцяла заплатити приватним юристам. TikTok також вважає, що влада безпідставно не надала й інші запитувані матеріали.

Соцмережа просить суд зобов’язати штат повністю розкрити всі документи або заборонити приховувати публічну інформацію.

В офісі генерального прокурора Небраски відповіли, що діяли відповідно до закону і навели правові підстави для редагування документів. Приватні юридичні фірми, згадані у справі, публічно ситуацію не коментували.

У владі також наголошують: залучення зовнішніх юристів у складних судових процесах — звична практика, яка дозволяє ефективно захищати інтереси споживачів без додаткового фінансового навантаження на платників податків.

