  1. У світі

У США TikTok судиться зі штатом Небраска через нерозкриті дані у справі проти соцмережі

18:41, 10 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Компанія заявляє, що влада приховала фінансові умови контрактів із приватними юристами.
У США TikTok судиться зі штатом Небраска через нерозкриті дані у справі проти соцмережі
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Компанія TikTok подала до суду на штат Небраска, заявивши, що місцева влада порушує закони про доступ до публічної інформації. Йдеться про документи, пов’язані з приватними юридичними фірмами, яких штат найняв для судової справи проти соцмережі. Про це повідомляє Courthouse News.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За даними TikTok, у листах про співпрацю з юристами влада приховала ключову інформацію — зокрема, який обсяг роботи мають виконати фірми та яку винагороду вони отримають у разі виграшу справи. Компанія наполягає: ці дані мають бути відкритими, адже мова йде про використання державних коштів.

Позов подали до суду в Лінкольні, де вже розглядають основну справу штату Небраска проти TikTok. У ній влада звинувачує платформу в тому, що вона подавала себе як безпечну для сімей, але водночас просувала серед підлітків контент про секс, наркотики, розлади харчування та суїцидальні думки, що, на думку штату, шкодить психічному здоров’ю молоді.

TikTok стверджує, що ще восени 2024 року запросив публічні документи про співпрацю офісу генерального прокурора з приватними юрфірмами. У відповідь штат надіслав лише частково відкриті документи, пояснивши приховування інформації «захистом судової стратегії».

У компанії з цим не погоджуються і заявляють: мешканці Небраски мають право знати, скільки бюджетних коштів держава пообіцяла заплатити приватним юристам. TikTok також вважає, що влада безпідставно не надала й інші запитувані матеріали.

Соцмережа просить суд зобов’язати штат повністю розкрити всі документи або заборонити приховувати публічну інформацію.

В офісі генерального прокурора Небраски відповіли, що діяли відповідно до закону і навели правові підстави для редагування документів. Приватні юридичні фірми, згадані у справі, публічно ситуацію не коментували.

У владі також наголошують: залучення зовнішніх юристів у складних судових процесах — звична практика, яка дозволяє ефективно захищати інтереси споживачів без додаткового фінансового навантаження на платників податків.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд США TikTok соцмережі

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд визначив межі допустимої критики публічних осіб та назвав пресу «сторожовим псом суспільства»

Верховний Суд визнав, що критика публічних осіб є допустимою, і вони мають бути готовими до посиленого громадського контролю.

У Раді готують скасування спецпенсій прокурорів: законопроєкт виходить на друге читання

Законопроєкт про скасування спеціальних пенсій для прокурорів може бути розглянутий уже наступного пленарного тижня.

Ціна непослідовності: Верховний Суд скасував рішення апеляції через суперечливу мотивацію

Касаційна інстанція звернула увагу на фундаментальну вимогу до судових рішень у спадкових правовідносинах.

Український суд заперечив судовий імунітет держави-агресора та стягнув дванадцять мільярдів доларів

Печерський районний суд наголосив, що Росія не має судового імунітету, коли йдеться про агресію, війну і зруйновані людські долі та бізнеси.

Велика Палата ЄСПЛ визнала порушення свободи вираження поглядів румунського судді у справі Danileț v. Romania

Румунський суддя, який був покараний за пости у Facebook, де обговорював реформу судової системи, виграв справу у ЄСПЛ.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]