В США TikTok судится со штатом Небраска из-за нераскрытых данных по делу против соцсети

Компания заявляет, что власти скрыли финансовые условия контрактов с частными юристами.

Компания TikTok подала в суд на штат Небраска, заявив, что местные власти нарушают законы о доступе к публичной информации. Речь идет о документах, связанных с частными юридическими фирмами, которых штат нанял для судебного дела против соцсети. Об этом сообщает Courthouse News.

По данным TikTok, в письмах о сотрудничестве с юристами власти скрыли ключевую информацию — в частности, какой объем работы должны выполнить фирмы и какое вознаграждение они получат в случае выигрыша дела. Компания настаивает: эти данные должны быть открытыми, поскольку речь идет об использовании государственных средств.

Иск подали в суд в Линкольне, где уже рассматривают основное дело штата Небраска против TikTok. В нем власти обвиняют платформу в том, что она позиционировала себя как безопасную для семей, но одновременно продвигала среди подростков контент о сексе, наркотиках, расстройствах питания и суицидальных мыслях, что, по мнению штата, вредит психическому здоровью молодежи.

TikTok утверждает, что еще осенью 2024 года запросил публичные документы о сотрудничестве офиса генерального прокурора с частными юрфирмами. В ответ штат направил лишь частично открытые документы, объяснив сокрытие информации «защитой судебной стратегии».

В компании с этим не согласны и заявляют: жители Небраски имеют право знать, сколько бюджетных средств государство пообещало заплатить частным юристам. TikTok также считает, что власти безосновательно не предоставили и другие запрошенные материалы.

Соцсеть просит суд обязать штат полностью раскрыть все документы либо запретить скрывать публичную информацию.

В офисе генерального прокурора Небраски ответили, что действовали в соответствии с законом и привели правовые основания для редактирования документов. Частные юридические фирмы, упомянутые в деле, публично ситуацию не комментировали.

Во власти также подчеркивают: привлечение внешних юристов в сложных судебных процессах — обычная практика, которая позволяет эффективно защищать интересы потребителей без дополнительной финансовой нагрузки на налогоплательщиков.

