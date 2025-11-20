Испанский суд обязал Meta выплатить медиа 481 млн евро компенсации
Мадридский хозяйственный суд постановил, что Meta должна выплатить 481 миллион евро 81 испанскому медиа за недобросовестную конкуренцию. Об этом сообщает АР.
Суд признал, что с 2018 по 2023 год компания нарушала европейское законодательство, собирая персональные данные пользователей без надлежащего согласия и используя их для таргетированной рекламы. Это дало Meta рыночное преимущество, с которым испанские онлайн-издания не могли конкурировать, что привело к потере доходов от рекламы.
Истцы доказывали нарушение Общего регламента защиты данных (GDPR). Meta изменила правовую базу сбора согласия только в 2023 году.
Компания назвала решение «необоснованным» и заявила, что обжалует его.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.