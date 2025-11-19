Атака РФ на Тернопіль: мер міста показав відео з місця пошкодженої багатоповерхівки

У Тернополі триває рятувальна операція.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У ніч на середу 19 листопада російські війська завдали удару ракетами та БПЛА по Тернополю. Про це повідомив міський голова Сергій Надал.

За його словами, внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки та інші споруди, є постраждалі. На місці працюють рятувальники, медики та інші відповідні служби. Деталі обіцяють повідомити згодом.

Через атаку ворога тимчасово можливе ускладнення руху громадського транспорту на масиві «Сонячний». Влада просить пасажирів враховувати тимчасові зміни.

Мер Тернополя показав відео з місця пошкодженої багатоповерхівки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.