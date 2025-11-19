  1. Відео
  2. / В Україні

Атака РФ на Тернопіль: мер міста показав відео з місця пошкодженої багатоповерхівки

09:04, 19 листопада 2025
У Тернополі триває рятувальна операція.
Атака РФ на Тернопіль: мер міста показав відео з місця пошкодженої багатоповерхівки
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У ніч на середу 19 листопада російські війська завдали удару ракетами та БПЛА по Тернополю. Про це повідомив міський голова Сергій Надал.

За його словами, внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки та інші споруди, є постраждалі. На місці працюють рятувальники, медики та інші відповідні служби. Деталі обіцяють повідомити згодом.

Через атаку ворога тимчасово можливе ускладнення руху громадського транспорту на масиві «Сонячний». Влада просить пасажирів враховувати тимчасові зміни.

Мер Тернополя показав відео з місця пошкодженої багатоповерхівки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Тернопіль війна

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Рада вимагає кадрових чисток після «плівок Міндіча»: заклик звільнити Умєрова та Єрмака

Скандал із «плівками Міндіча»: Рада вимагає від Президента і Кабміну рішучих дій.

Делегація Міністерства юстиції Франції провела в Києві зустріч із Комітетом ВРУ з питань інтеграції до ЄС

Французькі представники обговорили з українськими парламентарями правові аспекти євроінтеграції та ризики, пов’язані з навантаженням на законодавчу систему.

Роботодавців зобов’яжуть виплачувати середній заробіток працівникам, які вимушено не виконували роботу через бойові дії або інші форс-мажорні обставини

Як судова практика знайшла прогалину в законодастві про оплату праці і як парламентарі намагаються врегулювати проблему.

Двічі переміг ПФУ: у Харкові колишній військовий повторно виграв позов і повернув десятки тисяч недоплачених гривень

Харківський пенсіонер домігся справедливості у двох судах, довівши протиправність обмеження пенсії максимальним розміром.

Практика застосування форс-мажорних обставин знов зміниться: КГС ВС передав спірне питання на розгляд об'єднаної палати

У центрі спору питання про те, чи можуть компанії посилатися на форс-мажор, якщо сертифікат ТПП подано пізніше, ніж передбачено договором.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]