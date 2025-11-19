Атака РФ на Тернополь: мэр города показал видео с места поврежденной многоэтажки

В Тернополе продолжается спасательная операция.

В ночь на среду, 19 ноября, российские войска нанесли удар ракетами и БПЛА по Тернополю. Об этом сообщил мэр города Сергей Надал.

По его словам, в результате атаки повреждены жилые дома и другие сооружения, есть пострадавшие. На месте работают спасатели, медики и другие соответствующие службы. Подробности обещают сообщить позже.

Из-за атаки врага временно возможно затруднение движения общественного транспорта на массиве «Солнечный». Власти просят пассажиров учитывать временные изменения.

Мэр Тернополя показал видео с места поврежденной многоэтажки.

