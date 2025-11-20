Мінрегіон змінює правила єЧерги – обмежать продовження черги та заблокують порушників на 14 днів

Вантажівки більше не зможуть штучно блокувати кордон.

Міністерство розвитку громад та територій з 24 листопада розпочинає поетапне впровадження нових правил роботи єЧерги для вантажних транспортних засобів.

«Мета – прогнозований час перетину кордону, менше штучних затримок і припинення зловживань», – зазначили у відомстві.

Основні зміни:

продовжити час прибуття можна лише один раз на 60 днів (на 4, 6, 8 або 10 годин);

при систематичних порушеннях створювати нову чергу буде неможливо протягом 14 днів.

До порушень віднесено:

два поспіль скасування черги у статусі «в’їзд до ПП»;

два поспіль неприбуття до пункту пропуску;

два скасування черги за 30 днів.

Саме у жовтні зафіксовано понад 25 тисяч скасувань, з них понад 22 тисячі — користувачами. Більшість таких вантажівок одразу бронювали нове місце, створюючи штучні черги та впливаючи на реальний час очікування.

