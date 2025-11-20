Минрегион меняет правила еЧерги – ограничат продление очереди и заблокируют нарушителей на 14 дней

Грузовики больше не смогут искусственно блокировать границу.

Министерство развития общин и территорий с 24 ноября начинает поэтапное внедрение новых правил работы еЧерги для грузовых транспортных средств.

«Цель – прогнозируемое время пересечения границы, меньше искусственных задержек и прекращение злоупотреблений», – отметили в ведомстве.

Основные изменения:

продлить время прибытия можно только один раз в 60 дней (на 4, 6, 8 или 10 часов);

при систематических нарушениях создавать новую очередь будет невозможно в течение 14 дней.

К нарушениям отнесены:

два подряд отмены очереди в статусе «въезд в ПП»;

два подряд неприбытия в пункт пропуска;

две отмены очереди за 30 дней.

Именно в октябре зафиксировано более 25 тысяч отмен, из них более 22 тысяч — пользователями. Большинство таких грузовиков сразу бронировали новое место, создавая искусственные очереди и влияя на реальное время ожидания.

