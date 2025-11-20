  1. В Украине

Минрегион меняет правила еЧерги – ограничат продление очереди и заблокируют нарушителей на 14 дней

20:45, 20 ноября 2025
Грузовики больше не смогут искусственно блокировать границу.
Минрегион меняет правила еЧерги – ограничат продление очереди и заблокируют нарушителей на 14 дней
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство развития общин и территорий с 24 ноября начинает поэтапное внедрение новых правил работы еЧерги для грузовых транспортных средств.

«Цель – прогнозируемое время пересечения границы, меньше искусственных задержек и прекращение злоупотреблений», – отметили в ведомстве.

Основные изменения:

  • продлить время прибытия можно только один раз в 60 дней (на 4, 6, 8 или 10 часов);
  • при систематических нарушениях создавать новую очередь будет невозможно в течение 14 дней.

К нарушениям отнесены:

  • два подряд отмены очереди в статусе «въезд в ПП»;
  • два подряд неприбытия в пункт пропуска;
  • две отмены очереди за 30 дней.

Именно в октябре зафиксировано более 25 тысяч отмен, из них более 22 тысяч — пользователями. Большинство таких грузовиков сразу бронировали новое место, создавая искусственные очереди и влияя на реальное время ожидания.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

транспорт граница

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд очертил позицию относительно ничтожности сделок, стороной которых является предприятие, местонахождением которого является ВОТ

Верховный Суд: статус временно оккупированной территории (п.1 ч. 1 ст. 3 Закона № 1207-VII) не зависит от факта и даты принятия органом власти решения о признании ее временно оккупированной.

Рада требует кадровых чисток после «пленок Миндича»: призыв уволить Умерова и Ермака

Скандал с «пленками Миндича»: Рада требует от Президента и Кабмина решительных действий.

Делегация Министерства юстиции Франции провела в Киеве встречу с Комитетом ВРУ по вопросам интеграции в ЕС

Французские представители обсудили с украинскими парламентариями правовые аспекты евроинтеграции и риски, связанные с нагрузкой на законодательную систему.

Работодателей обяжут выплачивать средний заработок работникам, которые вынужденно не выполняли работу из-за боевых действий или других форс-мажорных обстоятельств

Как судебная практика обнаружила пробел в законодательстве об оплате труда и как парламентарии пытаются урегулировать проблему.

Дважды победил ПФУ: в Харькове бывший военнослужащий повторно выиграл иск и вернул десятки тысяч недоплаченных гривен

Харьковский пенсионер добился справедливости в двух судах, доказав противоправность ограничения пенсии её максимальным размером.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]