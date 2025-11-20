Минрегион меняет правила еЧерги – ограничат продление очереди и заблокируют нарушителей на 14 дней
20:45, 20 ноября 2025
Грузовики больше не смогут искусственно блокировать границу.
Министерство развития общин и территорий с 24 ноября начинает поэтапное внедрение новых правил работы еЧерги для грузовых транспортных средств.
«Цель – прогнозируемое время пересечения границы, меньше искусственных задержек и прекращение злоупотреблений», – отметили в ведомстве.
Основные изменения:
- продлить время прибытия можно только один раз в 60 дней (на 4, 6, 8 или 10 часов);
- при систематических нарушениях создавать новую очередь будет невозможно в течение 14 дней.
К нарушениям отнесены:
- два подряд отмены очереди в статусе «въезд в ПП»;
- два подряд неприбытия в пункт пропуска;
- две отмены очереди за 30 дней.
Именно в октябре зафиксировано более 25 тысяч отмен, из них более 22 тысяч — пользователями. Большинство таких грузовиков сразу бронировали новое место, создавая искусственные очереди и влияя на реальное время ожидания.
