В Грузії розбився військово-транспортний літак Туреччини із 20 людьми на борту, відео

Літак розбився неподалік грузинсько-азербайджанського кордону.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Турецький військово-транспортний літак, на борту якого були 20 пасажирів та членів екіпажу, розбився в Грузії у вівторок, 11 листопада. Про це повідомили у Міністерстві оборони Туреччини.

Як стало відомо, літак прямував з Азербайджану та розбився неподалік грузинсько-азербайджанського кордону.

"Наші пошуково-рятувальні операції тривають у координації з (грузинськими) національними службами", – повідомив президент Реджеп Таїп Ердоган.

Міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая повідомив, що провів телефонну розмову зі своїм грузинським колегою Гелою Геладзе, який уже вирушив до місця авіакатастрофи.

Тим часом у грузинських медіа з’явилися відео очевидців інциденту. На кадрах видно, як літак різко втрачає висоту, переходячи у «штопор», а ліворуч у полі зору відділяється частина конструкції, ймовірно хвіст повітряного судна.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.