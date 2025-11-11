В Грузії розбився військово-транспортний літак Туреччини із 20 людьми на борту, відео
Турецький військово-транспортний літак, на борту якого були 20 пасажирів та членів екіпажу, розбився в Грузії у вівторок, 11 листопада. Про це повідомили у Міністерстві оборони Туреччини.
Як стало відомо, літак прямував з Азербайджану та розбився неподалік грузинсько-азербайджанського кордону.
"Наші пошуково-рятувальні операції тривають у координації з (грузинськими) національними службами", – повідомив президент Реджеп Таїп Ердоган.
Міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая повідомив, що провів телефонну розмову зі своїм грузинським колегою Гелою Геладзе, який уже вирушив до місця авіакатастрофи.
Тим часом у грузинських медіа з’явилися відео очевидців інциденту. На кадрах видно, як літак різко втрачає висоту, переходячи у «штопор», а ліворуч у полі зору відділяється частина конструкції, ймовірно хвіст повітряного судна.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.