В Грузии разбился военно-транспортный самолет Турции с 20 людьми на борту

19:13, 11 ноября 2025
Самолет разбился недалеко от грузино-азербайджанской границы.
В Грузии разбился военно-транспортный самолет Турции с 20 людьми на борту
Турецкий военно-транспортный самолет, на борту которого находились 20 пассажиров и членов экипажа, разбился в Грузии во вторник, 11 ноября. Об этом сообщили в Министерстве обороны Турции.

Как стало известно, самолет следовал из Азербайджана и потерпел крушение недалеко от грузино-азербайджанской границы.

«Наши поисково-спасательные операции продолжаются в координации с (грузинскими) национальными службами», — сообщил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил, что провел телефонный разговор со своим грузинским коллегой Гелой Геладзе, который уже направился к месту авиакатастрофы.

Тем временем в грузинских СМИ появились видео очевидцев инцидента. На кадрах видно, как самолет резко теряет высоту, переходя в «штопор», а слева в поле зрения отделяется часть конструкции, предположительно хвост воздушного судна.

Турция Грузия

