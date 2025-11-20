  1. У світі

Британські юристи: святкування перемог клієнтів може обернутися проблемами для професії

21:18, 20 листопада 2025
Надмірна публічність адвокатів у соцмережах загрожує їхній незалежності та підриває довіру до правосуддя.
Юридична спільнота Великої Британії отримала чітке попередження: надмірна публічність адвокатів, особливо коли вони відкрито святкують перемоги клієнтів у соцмережах, може завдати удару по всій професії. Провідні юристи наголошують — що більше адвокат ототожнює себе з клієнтом, то легше атакувати саму ідею незалежного правосуддя. Про це повідомляє Law Gazette.

Декан Колегії адвокатів Шотландії Родді Данлоп заявив: адвокати самі створюють проблеми, коли перетворюють справу клієнта на власну «особисту місію».

Він нагадав, що у Британії політики вже атакують юристів, ототожнюючи їх з підзахисними..

«Право на захист має кожен, незалежно від популярності його справи, — сказав Данлоп. — Коли політики нападають на юристів за виконання професійного обов’язку, це руйнує верховенство права».

Та водночас він застеріг самих адвокатів: не можна вимагати, щоб тебе не асоціювали з клієнтом, і при цьому публічно вітати його перемогу.

«Велике питання: хто захоче, щоб його називали другом педофіла? Саме тому небезпечно голосно хвалитися перемогами клієнтів. Це суперечить принципу, що адвокат просто робить свою роботу», — зазначив він.

Публічність адвоката — ризик для професії

Данлоп вважає, що незалежність адвоката означає свободу від тиску. Але гучна публічна позиція на боці клієнта може цю свободу підірвати.

Позиція Bar Council: «Подумай, навіщо ти це кажеш»

Голова Ради адвокатів Англії та Уельсу Барбара Міллс підтримала колегу.

Вона підкреслила: щораз, коли адвокат робить публічну заяву, він має оцінити її можливі наслідки.

«Так, у нас є свобода слова. Але потрібно питати себе: що саме ти говориш, навіщо, яким тоном і які будуть наслідки? За твоїми словами стежать — і це важливо пам’ятати», — сказала Міллс.

