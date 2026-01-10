Компенсація за розміщення ВПО: коли виплати можуть припинити і вимагати повернення коштів

Підстави для припинення компенсації за розміщення внутрішньо переміщених осіб.

Компенсація витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб може бути припинена, а вже виплачені кошти — визнані надміру отриманими та підлягати поверненню. Про ключові підстави для цього нагадують у Головному управлінні Пенсійного фонду України в Чернівецькій області.

Що вважається переплатою

Переплата компенсації — це надміру виплачені кошти державного бюджету, які отримали особи, що надали прихисток ВПО без достатніх правових підстав. Найчастіше такі ситуації виникають через:

подання недостовірних або неточних відомостей;

неповідомлення Пенсійного фонду про зміну обставин, що впливають на розмір компенсації.

Який документ регулює виплати

Механізм надання компенсації та порядок стягнення надміру виплачених коштів визначає Порядок компенсації витрат за тимчасове розміщення (перебування) внутрішньо переміщених осіб, затверджений у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 31 грудня 2024 року №1544 «Деякі питання надання державної підтримки внутрішньо переміщеним особам».

Коли компенсацію не призначають або припиняють

Компенсація на кожну окрему ВПО не виплачується або припиняється, якщо встановлено хоча б одну з таких обставин:

між особами, які надали житло, та ВПО існують родинні зв’язки першого ступеня споріднення (батьки, чоловік або дружина, діти, зокрема усиновлені);

внутрішньо переміщена особа перебувала за кордоном понад 30 календарних днів підряд на дату перевірки;

Пенсійний фонд отримав від Нацсоцслужби інформацію про непроживання ВПО понад місяць за адресою, за якою надається компенсація;

за результатами перевірки виявлено недостовірну інформацію у заяві або повідомленні.

Обов’язок повідомляти про зміни

Особи, які розмістили ВПО, зобов’язані в день припинення розміщення або зміни кількості переселенців подати повідомлення про зміну переліку осіб, що проживають у житловому приміщенні. Також у повідомленні слід зазначити, чи є можливість надалі розміщувати ВПО в цьому житлі.

Як повертають надміру виплачені кошти

Кошти надміру перерахованої компенсації повертаються отримувачем на рахунок Пенсійного фонду України. Якщо особа відмовляється зробити це добровільно, питання примусового стягнення вирішується в судовому порядку.

Фахівці Пенсійного фонду наголошують: своєчасне інформування про всі зміни та подання достовірних даних — ключова умова для законного отримання компенсації та уникнення фінансових зобов’язань у майбутньому.

