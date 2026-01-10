  1. В Украине

Компенсация за размещение ВПО: когда выплаты могут прекратить и потребовать возврата средств

18:23, 10 января 2026
Основания для прекращения компенсации за размещение внутренне перемещенных лиц.
Компенсация расходов за временное размещение внутренне перемещенных лиц может быть прекращена, а уже выплаченные средства — признаны излишне полученными и подлежащими возврату. О ключевых основаниях для этого напоминают в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Черновицкой области.

Что считается переплатой

Переплата компенсации — это излишне выплаченные средства государственного бюджета, полученные лицами, которые предоставили приют ВПЛ без достаточных правовых оснований. Чаще всего такие ситуации возникают из-за:

  • предоставления недостоверных или неточных сведений;
  • неуведомления Пенсионного фонда об изменении обстоятельств, влияющих на размер компенсации.

Какой документ регулирует выплаты

Механизм предоставления компенсации и порядок взыскания излишне выплаченных средств определяет Порядок компенсации расходов за временное размещение (пребывание) внутренне перемещенных лиц, утвержденный в редакции постановления Кабинета Министров Украины от 31 декабря 2024 года №1544 «Некоторые вопросы предоставления государственной поддержки внутренне перемещенным лицам».

Когда компенсацию не назначают или прекращают

Компенсация на каждое отдельное ВПЛ не выплачивается или прекращается, если установлено хотя бы одно из следующих обстоятельств:

  • между лицами, которые предоставили жилье, и ВПЛ существуют родственные связи первой степени родства (родители, муж или жена, дети, в том числе усыновленные);
  • внутренне перемещенное лицо находилось за границей более 30 календарных дней подряд на дату проверки;
  • Пенсионный фонд получил от Нацсоцслужбы информацию о непроживании ВПЛ более месяца по адресу, по которому предоставляется компенсация;
  • по результатам проверки выявлена недостоверная информация в заявлении или уведомлении.

Обязанность сообщать об изменениях

Лица, которые разместили ВПЛ, обязаны в день прекращения размещения или изменения количества переселенцев подать уведомление об изменении перечня лиц, проживающих в жилом помещении. Также в уведомлении следует указать, имеется ли возможность в дальнейшем размещать ВПЛ в этом жилье.

Как возвращают излишне выплаченные средства

Средства излишне перечисленной компенсации возвращаются получателем на счет Пенсионного фонда Украины. В случае отказа лица добровольно вернуть сумму излишне перечисленной компенсации вопрос принудительного взыскания решается в судебном порядке.

Специалисты Пенсионного фонда подчеркивают: своевременное информирование обо всех изменениях и предоставление достоверных данных — ключевое условие законного получения компенсации и избежания финансовых обязательств в будущем.

