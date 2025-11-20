Британские юристы: празднование побед клиентов может обернуться проблемами для профессии

Юридическое сообщество Великобритании получило чёткое предупреждение: чрезмерная публичность адвокатов, особенно когда они открыто празднуют победы клиентов в соцсетях, может нанести удар по всей профессии. Ведущие юристы подчёркивают — чем больше адвокат отождествляет себя с клиентом, тем легче атаковать саму идею независимого правосудия. Об этом сообщает Law Gazette.

Декан Коллегии адвокатов Шотландии Родди Данлоп заявил: адвокаты сами создают проблемы, когда превращают дело клиента в собственную «личную миссию».

Он напомнил, что в Британии политики уже атакуют юристов, отождествляя их с подзащитными.

«Право на защиту имеет каждый, независимо от популярности его дела, — сказал Данлоп. — Когда политики нападают на юристов за выполнение профессионального долга, это разрушает верховенство права».

Но одновременно он предостерёг самих адвокатов: нельзя требовать, чтобы тебя не ассоциировали с клиентом, и при этом публично поздравлять его с победой.

«Большой вопрос: кто захочет, чтобы его называли другом педофила? Именно поэтому опасно громко хвастаться победами клиентов. Это противоречит принципу, что адвокат просто делает свою работу», — отметил он.

Публичность адвоката — риск для профессии

Данлоп считает, что независимость адвоката означает свободу от давления. Но громкая публичная позиция на стороне клиента может эту свободу подорвать.

Позиция Bar Council: «Подумай, зачем ты это говоришь»

Председатель Совета адвокатов Англии и Уэльса Барбара Миллс поддержала коллегу.

Она подчеркнула: каждый раз, когда адвокат делает публичное заявление, он должен оценивать его возможные последствия.

«Да, у нас есть свобода слова. Но нужно спрашивать себя: что именно ты говоришь, зачем, каким тоном и каковы будут последствия? За твоими словами следят — и это важно помнить», — сказала Миллс.