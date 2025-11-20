  1. В мире

Британские юристы: празднование побед клиентов может обернуться проблемами для профессии

21:18, 20 ноября 2025
Чрезмерная публичность адвокатов в социальных сетях угрожает их независимости и подрывает доверие к правосудию.
Британские юристы: празднование побед клиентов может обернуться проблемами для профессии
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Юридическое сообщество Великобритании получило чёткое предупреждение: чрезмерная публичность адвокатов, особенно когда они открыто празднуют победы клиентов в соцсетях, может нанести удар по всей профессии. Ведущие юристы подчёркивают — чем больше адвокат отождествляет себя с клиентом, тем легче атаковать саму идею независимого правосудия. Об этом сообщает Law Gazette.

Декан Коллегии адвокатов Шотландии Родди Данлоп заявил: адвокаты сами создают проблемы, когда превращают дело клиента в собственную «личную миссию».

Он напомнил, что в Британии политики уже атакуют юристов, отождествляя их с подзащитными.

«Право на защиту имеет каждый, независимо от популярности его дела, — сказал Данлоп. — Когда политики нападают на юристов за выполнение профессионального долга, это разрушает верховенство права».

Но одновременно он предостерёг самих адвокатов: нельзя требовать, чтобы тебя не ассоциировали с клиентом, и при этом публично поздравлять его с победой.

«Большой вопрос: кто захочет, чтобы его называли другом педофила? Именно поэтому опасно громко хвастаться победами клиентов. Это противоречит принципу, что адвокат просто делает свою работу», — отметил он.

Публичность адвоката — риск для профессии

Данлоп считает, что независимость адвоката означает свободу от давления. Но громкая публичная позиция на стороне клиента может эту свободу подорвать.

Позиция Bar Council: «Подумай, зачем ты это говоришь»

Председатель Совета адвокатов Англии и Уэльса Барбара Миллс поддержала коллегу.

Она подчеркнула: каждый раз, когда адвокат делает публичное заявление, он должен оценивать его возможные последствия.

«Да, у нас есть свобода слова. Но нужно спрашивать себя: что именно ты говоришь, зачем, каким тоном и каковы будут последствия? За твоими словами следят — и это важно помнить», — сказала Миллс.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

юрист адвокат Великобритания

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Рада требует кадровых чисток после «пленок Миндича»: призыв уволить Умерова и Ермака

Скандал с «пленками Миндича»: Рада требует от Президента и Кабмина решительных действий.

Делегация Министерства юстиции Франции провела в Киеве встречу с Комитетом ВРУ по вопросам интеграции в ЕС

Французские представители обсудили с украинскими парламентариями правовые аспекты евроинтеграции и риски, связанные с нагрузкой на законодательную систему.

Работодателей обяжут выплачивать средний заработок работникам, которые вынужденно не выполняли работу из-за боевых действий или других форс-мажорных обстоятельств

Как судебная практика обнаружила пробел в законодательстве об оплате труда и как парламентарии пытаются урегулировать проблему.

Дважды победил ПФУ: в Харькове бывший военнослужащий повторно выиграл иск и вернул десятки тысяч недоплаченных гривен

Харьковский пенсионер добился справедливости в двух судах, доказав противоправность ограничения пенсии её максимальным размером.

Практика применения форс-мажорных обстоятельств снова изменится: КХС ВС передал спорный вопрос на рассмотрение объединенной палаты

В центре спора — вопрос о том, могут ли компании ссылаться на форс-мажор, если сертификат ТПП подан позже, чем предусмотрено договором.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]