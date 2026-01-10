  1. В Україні

На Львівщині водій двічі переїхав собаку — справою зайнялася поліція

18:05, 10 січня 2026
Постраждалу тварину доправили до ветклініки, поліція встановлює всі обставини.
На Львівщині водій двічі переїхав собаку — справою зайнялася поліція
На Львівщині водій на автомобілі двічі переїхав собаку. Правоохоронці розпочали перевірку інциденту. Про це повідомляє поліція області.

Так, під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили публікацію з відео, де автомобіль білого кольору вчиняє наїзд на тварину.

Даний факт зареєстровано до Єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події.

Поліцейські встановлюють обставини, транспортний засіб та особу водія. Триває перевірка, за фактом якої буде надано правову кваліфікацію події.

Відео жорстокого поводження з псом опублікував керівник притулку «Домівка врятованих тварин» у Львові Орест Залипський.

На ролику видно, як авто рухається за спиною собаки, а коли тварина намагається втекти, прискорюється і двічі переїжджає її.

Волонтери розповіли, що постраждалого пса вдалося забрати лише через добу. Протягом годин собака перебував на морозі в будці. Тварину доставили до ветеринарної лікарні, де їй проводили обстеження.

Національна поліція поліція Львів тварини

Стрічка новин

