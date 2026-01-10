На Львівщині водій двічі переїхав собаку — справою зайнялася поліція

Постраждалу тварину доправили до ветклініки, поліція встановлює всі обставини.

На Львівщині водій на автомобілі двічі переїхав собаку. Правоохоронці розпочали перевірку інциденту. Про це повідомляє поліція області.

Так, під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили публікацію з відео, де автомобіль білого кольору вчиняє наїзд на тварину.

Даний факт зареєстровано до Єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події.

Поліцейські встановлюють обставини, транспортний засіб та особу водія. Триває перевірка, за фактом якої буде надано правову кваліфікацію події.

Відео жорстокого поводження з псом опублікував керівник притулку «Домівка врятованих тварин» у Львові Орест Залипський.

На ролику видно, як авто рухається за спиною собаки, а коли тварина намагається втекти, прискорюється і двічі переїжджає її.

Волонтери розповіли, що постраждалого пса вдалося забрати лише через добу. Протягом годин собака перебував на морозі в будці. Тварину доставили до ветеринарної лікарні, де їй проводили обстеження.

