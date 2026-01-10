  1. В Украине

Во Львовской области водитель дважды переехал собаку — делом занялась полиция

18:05, 10 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Пострадавшее животное доставили в ветклинику, полиция устанавливает все обстоятельства.
Во Львовской области водитель дважды переехал собаку — делом занялась полиция
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во Львовской области водитель на автомобиле дважды переехал собаку. Правоохранители начали проверку инцидента. Об этом сообщает полиция области.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Так, во время мониторинга социальных сетей полицейские выявили публикацию с видео, где автомобиль белого цвета совершает наезд на животное.

Данный факт зарегистрирован в Едином учете заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других событиях.

Полицейские устанавливают обстоятельства, транспортное средство и личность водителя. Продолжается проверка, по результатам которой будет предоставлена правовая квалификация события.

Видео жестокого обращения с псом опубликовал руководитель приюта «Домивка врятованих тварин» во Львове Орест Залипский.

На ролике видно, как авто движется за спиной собаки, а когда животное пытается убежать, ускоряется и дважды переезжает ее.

Волонтеры рассказали, что пострадавшего пса удалось забрать лишь через сутки. В течение часов собака находилась на морозе в будке. Животное доставили в ветеринарную клинику, где ей проводили обследование.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Национальная полиция полиция Львов животные

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Раде готовят отмену спецпенсий прокуроров: законопроект выходит на второе чтение

Законопроект об отмене специальных пенсий для прокуроров может быть рассмотрен уже на следующей пленарной неделе.

Цена непоследовательности: Верховный Суд отменил решение апелляции из-за противоречивой мотивации

Кассационная инстанция обратила внимание на фундаментальное требование к судебным решениям в наследственных правоотношениях.

Украинский суд отверг судебный иммунитет государства-агрессора и взыскал двенадцать миллиардов долларов

Печерский районный суд подчеркнул, что Россия не имеет судебного иммунитета, когда речь идет об агрессии, войне и разрушенных человеческих судьбах и бизнесах.

Большая палата ЕСПЧ признала нарушение свободы выражения взглядов румынского судьи по делу Danileț v. Romania

Румынский судья, который был наказан за посты в Facebook, в которых он обсуждал реформу судебной системы, выиграл дело в ЕСПЧ.

Государственную помощь бизнесу снова будет контролировать Антимонопольный комитет:  законопроект

Верховная Рада предлагает восстановить контроль государственной помощи бизнесу и повысить прозрачность системы через АМКУ в соответствии с Соглашением с ЕС.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]