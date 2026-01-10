Во Львовской области водитель дважды переехал собаку — делом занялась полиция

Пострадавшее животное доставили в ветклинику, полиция устанавливает все обстоятельства.

Во Львовской области водитель на автомобиле дважды переехал собаку. Правоохранители начали проверку инцидента. Об этом сообщает полиция области.

Так, во время мониторинга социальных сетей полицейские выявили публикацию с видео, где автомобиль белого цвета совершает наезд на животное.

Данный факт зарегистрирован в Едином учете заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других событиях.

Полицейские устанавливают обстоятельства, транспортное средство и личность водителя. Продолжается проверка, по результатам которой будет предоставлена правовая квалификация события.

Видео жестокого обращения с псом опубликовал руководитель приюта «Домивка врятованих тварин» во Львове Орест Залипский.

На ролике видно, как авто движется за спиной собаки, а когда животное пытается убежать, ускоряется и дважды переезжает ее.

Волонтеры рассказали, что пострадавшего пса удалось забрать лишь через сутки. В течение часов собака находилась на морозе в будке. Животное доставили в ветеринарную клинику, где ей проводили обследование.

