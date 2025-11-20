  1. В Україні

Розлучена — не одинока: кого вважають одинокою матір’ю для додаткової соцвідпустки

21:35, 20 листопада 2025
Розлучення не дає права на додаткову відпустку як одинокій матері.
Фото: thepage
Управління інспекційної діяльності в Житомирській області роз’яснило, що розлучена жінка, яка виховує дитину, не має права на додаткову соціальну відпустку як одинока мати.

Статус «одинока мати» надається лише у випадку, коли:

  • у свідоцтві про народження дитини відомості про батька внесено за вказівкою матері;
  • батько дитини помер, визнаний безвісно відсутнім або оголошеним померлим, і дитина не усиновлена ​​іншим чоловіком.

Факт розлучення батьків не є підставою для отримання цього статусу.

Для підтвердження права на відпустку працівниці необхідно надати документ, який підтверджує порушення участі батька у вихованні дитини.

діти розлучення відпустка

