Розлучена — не одинока: кого вважають одинокою матір’ю для додаткової соцвідпустки
21:35, 20 листопада 2025
Розлучення не дає права на додаткову відпустку як одинокій матері.
Фото: thepage
Управління інспекційної діяльності в Житомирській області роз’яснило, що розлучена жінка, яка виховує дитину, не має права на додаткову соціальну відпустку як одинока мати.
Статус «одинока мати» надається лише у випадку, коли:
- у свідоцтві про народження дитини відомості про батька внесено за вказівкою матері;
- батько дитини помер, визнаний безвісно відсутнім або оголошеним померлим, і дитина не усиновлена іншим чоловіком.
Факт розлучення батьків не є підставою для отримання цього статусу.
Для підтвердження права на відпустку працівниці необхідно надати документ, який підтверджує порушення участі батька у вихованні дитини.
