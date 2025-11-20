Разведенная — не одинокая: кого считают одинокой матерью для дополнительного соцотпуска

Развод не дает права на дополнительный отпуск как одинокой матери.

Управление инспекционной деятельности в Житомирской области разъяснило, что разведенная женщина, воспитывающая ребенка, не имеет права на дополнительный социальный отпуск как одинокая мать.

Статус «одинокая мать» предоставляется только в случаях, когда:

в свидетельстве о рождении ребенка сведения об отце внесены по указанию матери;

отец ребенка умер, лишен родительских прав, признан без вести пропавшим или объявлен умершим, и ребенок не усыновлен другим мужчиной.

Факт развода родителей не является основанием для получения этого статуса.

Для подтверждения права на отпуск работница должна предоставить документ, подтверждающий отсутствие участия отца в воспитании ребенка.

