Разведенная — не одинокая: кого считают одинокой матерью для дополнительного соцотпуска
21:35, 20 ноября 2025
Развод не дает права на дополнительный отпуск как одинокой матери.
Фото: thepage
Управление инспекционной деятельности в Житомирской области разъяснило, что разведенная женщина, воспитывающая ребенка, не имеет права на дополнительный социальный отпуск как одинокая мать.
Статус «одинокая мать» предоставляется только в случаях, когда:
- в свидетельстве о рождении ребенка сведения об отце внесены по указанию матери;
- отец ребенка умер, лишен родительских прав, признан без вести пропавшим или объявлен умершим, и ребенок не усыновлен другим мужчиной.
Факт развода родителей не является основанием для получения этого статуса.
Для подтверждения права на отпуск работница должна предоставить документ, подтверждающий отсутствие участия отца в воспитании ребенка.
