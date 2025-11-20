Київська митниця «перехопила» два відправлення з контрафактними прикрасами PANDORA

У посилках з Китаю митники виявили підроблені прикраси відомої марки PANDORA.

Київська митниця викрила два порушення прав інтелектуальної власності під час оформлення міжнародних поштових відправлень з Китаю, які прямували до отримувачок зі Львівщини, повідомили у відомстві.

«Що було заявлено в деклараціях? По 40 пар сережок вартістю 30 доларів. Разом - 102 браслети (сріблястого та золотистого кольору) з гордо вибитим логотипом PANDORA. Перше відправлення: 62 браслети. Друге відправлення: 40 браслетів», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що торгова марка PANDORA зареєстрована в митному реєстрі об’єктів права інтелектуальної власності, тому митне оформлення митниця миттєво призупинила та повідомила правовласника.

«Експерти підтвердили, що це контрафакт. Браслети виготовлені з латуні (сплав міді та цинку), їх срібне покриття - тоненький шар срібла, золоте - мідь, нікель, цинк і олово, а камінці - синтетичний фіаніт. В обох випадках Київська митниця склала протоколи про порушення митних правил за ст. 476 Митного кодексу України. Усі 102 браслети вилучено», – наголошується в повідомленні.

