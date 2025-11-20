Киевская таможня «перехватила» две отправки с контрафактными украшениями PANDORA

В посылках из Китая таможенники обнаружили поддельные украшения известной марки PANDORA.

Киевская таможня выявила два нарушения прав интеллектуальной собственности во время оформления международных почтовых отправлений из Китая, которые направлялись к получательницам Львовской области, сообщили в ведомстве.

«Что было заявлено в декларациях? По 40 пар сережек стоимостью 30 долларов. Итого - 102 браслета (серебристого и золотистого цвета) с гордо выбитым логотипом PANDORA. Первая отправка: 62 браслета. Вторая отправка: 40 браслетов», – говорится в сообщении.

Отмечается, что торговая марка PANDORA зарегистрирована в таможенном реестре объектов права интеллектуальной собственности, поэтому таможенное оформление таможня мгновенно приостановила и сообщила правообладателя.

«Эксперты подтвердили, что это контрафакт. Браслеты изготовлены из латуни (сплав меди и цинка), их серебряное покрытие – тоненький слой серебра, золотое – медь, никель, цинк и олово, а камни – синтетический фианит. В обоих случаях Киевская таможня составила протоколы о нарушении таможенных правил по ст. 476 Таможенного кодекса Украины. Все 102 браслета изъяты», – отмечается в сообщении.

