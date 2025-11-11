Судді КСУ взяли участь у лекції на тему «Всесвітня конференція конституційного правосуддя», відео

Суддя Галина Юровська детально розповіла про історію створення Всесвітньої конференції конституційного правосуддя.

Фото: КСУ

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У межах спільного просвітницького проекту Конституційного Суду України та Національної школи суддів України, започаткованого у квітні 2022 року, відбулася лекція на тему "Всесвітня конференція конституційного правосуддя (WCCJ). VI Конгрес". Про це повідомили у КСУ.

Участь у лекції взяли судді Конституційного Суду України Сергій Різник, Ольга Совгиря та Галина Юровська.

У своєму виступі Галина Юровська детально розповіла про історію створення Всесвітньої конференції конституційного правосуддя (далі – Конференція), започаткованої з ініціативи колишнього президента Венеційської комісії (Європейська комісія „За демократію через право“) Джанні Букіккіо. Вона зазначила, що з 1996 року Венеційська комісія активно співпрацює з об’єднаннями конституційних судів по всьому світу задля обміну досвідом та розвитку світової практики захисту прав людини. Організаційну діяльність Конференції здійснює секретаріат Венеційської комісії Ради Європи, а до складу її Бюро входять представники всіх регіональних груп.

Промовиця поінформувала учасників заходу, що I Конгрес, який заклав підвалини Конференції, відбувся в січні 2009 року в Південно-Африканській Республіці. У ньому взяли участь 90 судових органів з усього світу, які ухвалили першу підсумкову декларацію про важливість глобального обміну конституційними практиками та започаткували Всесвітню асоціацію конституційних судів. Суддя додала, що у 2011 році в Бразилії було затверджено Статут Всесвітньої конференції конституційного правосуддя, а вже в травні того ж року у Венеції – остаточну редакцію документа. Конституційний Суд України приєднався до Конференції з моменту її створення і є активним учасником усіх наступних конгресів.

Також було наголошено на тому, що VI Конгрес Конференції, який відбувся у Мадриді цьогоріч, об’єднав представників 88 органів конституційної юстиції з усіх континентів світу. Загальною темою обговорення стали права людини майбутніх поколінь.

Галина Юровська розповіла, що у межах сесій, присвячених питанням збереження довкілля, культурної спадщини та незалежності судів, делегація Конституційного Суду України презентувала позицію Суду та поінформувала міжнародну спільноту про наслідки російської агресії для екології, культурних цінностей і верховенства права.

Суддя Конституційного Суду України Галина Юровська зазначила, що за ініціативи української делегації було погоджено включення до тексту заключного комюніке VI Конгресу Конференції положення про підтримання мирної співпраці держав на основі загальновизнаних конституційних цінностей, поваги до суверенітету та територіальної цілісності. „Учасники конференції підтверджують суверенітет, національну територіальну цілісність кожної країни та наголошують на необхідності дотримання принципів, на яких базується організація“, – додала Галина Юровська.

Суддя Конституційного Суду України Ольга Совгиря, яка модерувала першу сесію VI Конгресу Конференції, присвячену тематиці збереження природних ресурсів та довкілля, зазначила, що війна російської федерації проти України спричинила масштабну екологічну катастрофу, що є злочином не лише проти природи, а й проти людства. Вона підкреслила нерозривний зв’язок між екологічними правами людини, правом на життя та верховенством права.

Суддя Конституційного Суду України Сергій Різник у заключній сесії, що стосувалася незалежності конституційних судів, наголосив, що попри воєнні обставини Конституційний Суд України продовжує виконувати свої повноваження та стоїть на захисті верховенства права і демократичних цінностей.

Сергій Різник також зазначив, що реакція учасників Конгресу на повідомлення про тривалі ракетні атаки в Україні продемонструвала глибоку солідарність міжнародної спільноти з українським народом.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.