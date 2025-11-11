Судьи КСУ приняли участие в лекции по теме «Всемирная конференция конституционного правосудия», видео

  1. Видео
14:54, 11 ноября 2025
Судья Галина Юровская подробно рассказала об истории создания Всемирной конференции конституционного правосудия.
Фото: КСУ
В рамках совместного просветительского проекта Конституционного Суда Украины и Национальной школы судей Украины, начатого в апреле 2022 года, состоялась лекция на тему "Всемирная конференция конституционного правосудия (WCCJ). VI Конгресс". Об этом сообщили в КСУ.

В лекции приняли участие судьи Конституционного Суда Украины Сергей Резник, Ольга Совгиря и Галина Юровская.

В своём выступлении Галина Юровская подробно рассказала об истории создания Всемирной конференции конституционного правосудия (далее — Конференция), начатой по инициативе бывшего президента Венецианской комиссии (Европейская комиссия "За демократию через право") Джанни Букиккио. Она отметила, что с 1996 года Венецианская комиссия активно сотрудничает с объединениями конституционных судов по всему миру с целью обмена опытом и развития мировой практики защиты прав человека. Организационную деятельность Конференции осуществляет секретариат Венецианской комиссии Совета Европы, а в состав её Бюро входят представители всех региональных групп.

Докладчица проинформировала участников мероприятия, что I Конгресс, заложивший основы Конференции, состоялся в январе 2009 года в Южно-Африканской Республике. В нём приняли участие 90 судебных органов со всего мира, которые приняли первую итоговую декларацию о важности глобального обмена конституционными практиками и инициировали создание Всемирной ассоциации конституционных судов. Судья добавила, что в 2011 году в Бразилии был утверждён Устав Всемирной конференции конституционного правосудия, а уже в мае того же года в Венеции — окончательная редакция документа. Конституционный Суд Украины присоединился к Конференции с момента её основания и является активным участником всех последующих конгрессов.

Также было подчёркнуто, что VI Конгресс Конференции, состоявшийся в Мадриде в этом году, объединил представителей 88 органов конституционной юстиции со всех континентов. Общей темой обсуждения стали права человека будущих поколений.

Галина Юровская рассказала, что в рамках сессий, посвящённых вопросам охраны окружающей среды, культурного наследия и независимости судов, делегация Конституционного Суда Украины представила позицию Суда и проинформировала международное сообщество о последствиях российской агрессии для экологии, культурных ценностей и верховенства права.

Судья Конституционного Суда Украины Галина Юровская отметила, что по инициативе украинской делегации было согласовано включение в текст заключительного коммюнике VI Конгресса Конференции положения о поддержании мирного сотрудничества государств на основе общепризнанных конституционных ценностей, уважения к суверенитету и территориальной целостности. "Участники конференции подтверждают суверенитет, национальную территориальную целостность каждой страны и подчёркивают необходимость соблюдения принципов, на которых основана организация", — добавила Галина Юровская.

Судья Конституционного Суда Украины Ольга Совгиря, которая модерировала первую сессию VI Конгресса Конференции, посвящённую тематике сохранения природных ресурсов и окружающей среды, отметила, что война российской федерации против Украины вызвала масштабную экологическую катастрофу, являющуюся преступлением не только против природы, но и против человечества. Она подчеркнула неразрывную связь между экологическими правами человека, правом на жизнь и верховенством права.

Судья Конституционного Суда Украины Сергей Резник в заключительной сессии, касающейся независимости конституционных судов, подчеркнул, что несмотря на военные обстоятельства, Конституционный Суд Украины продолжает исполнять свои полномочия и стоит на защите верховенства права и демократических ценностей.

Сергей Резник также отметил, что реакция участников Конгресса на сообщения о продолжающихся ракетных атаках в Украине продемонстрировала глубокую солидарность международного сообщества с украинским народом.

