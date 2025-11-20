«Нова пошта» анонсувала нові формати поштоматів: які вони будуть

Якщо тестування пройде успішно, нові моделі поштоматів з’являться в містах і селах по всій Україні.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

«Нова пошта» повідомила про підготовку до тестування нових форматів поштоматів, які мають зробити отримання посилок зручнішим.

Зокрема, компанія протестує такі нові моделі:

Пластиковий поштомат — легка конструкція, підходить для встановлення всередині приміщень.

Пінопластовий конструктор — модульний поштомат, він зможе змінювати розмір комірок залежно від типу посилок.

Кастомний дроп-бокс — оснащений сканером і принтером.

CONVENIQ (Конвінік) — багатофункціональна станція, що поєднує поштомат, кавовий автомат і холодильник Grab&Go.

У «Новій пошті» кажуть: якщо тестування пройде успішно, нові моделі поштоматів з’являться в містах і селах по всій Україні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.