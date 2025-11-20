«Новая почта» анонсировала новые форматы почтоматов: какими они будут
22:36, 20 ноября 2025
Если тестирование пройдет успешно, новые модели почтоматов появятся по всей Украине.
«Новая почта» сообщила о подготовке к тестированию новых форматов почтоматов, которые должны сделать получение посылок более удобным.
В частности, компания протестирует такие новые модели:
- Пластиковый почтомат — легкая конструкция, подходит для установки внутри помещений.
- Пенопластовый конструктор — модульный почтомат, который сможет менять размер ячеек в зависимости от типа посылок.
- Кастомный дроп-бокс — оснащен сканером и принтером.
- CONVENIQ (Конвиник) — многофункционционная станция, сочетающая почтомат, кофейный автомат и холодильник Grab&Go.
В «Новой почте» отмечают: если тестирование пройдет успешно, новые модели почтоматов появятся в городах и селах по всей Украине.
