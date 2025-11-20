«Новая почта» анонсировала новые форматы почтоматов: какими они будут

Если тестирование пройдет успешно, новые модели почтоматов появятся по всей Украине.

«Новая почта» сообщила о подготовке к тестированию новых форматов почтоматов, которые должны сделать получение посылок более удобным.

В частности, компания протестирует такие новые модели:

Пластиковый почтомат — легкая конструкция, подходит для установки внутри помещений.

Пенопластовый конструктор — модульный почтомат, который сможет менять размер ячеек в зависимости от типа посылок.

Кастомный дроп-бокс — оснащен сканером и принтером.

CONVENIQ (Конвиник) — многофункционционная станция, сочетающая почтомат, кофейный автомат и холодильник Grab&Go.

В «Новой почте» отмечают: если тестирование пройдет успешно, новые модели почтоматов появятся в городах и селах по всей Украине.

