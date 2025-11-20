  1. В Україні

Прокуратура вимагає довічного ув’язнення для чоловіка, який смертельно побив восьмимісячне немовля

22:18, 20 листопада 2025
Суд призначив покарання у вигляді 15 років позбавлення волі, однак прокуратура вважає це рішення занадто м’яким.
Прокуратура вимагає довічного ув’язнення для чоловіка, який смертельно побив восьмимісячне немовля
У Благовіщенському районному суді оголосили вирок чоловікові, який жорстоко побив восьмимісячного сина своєї співмешканки. Суд призначив покарання у вигляді 15 років позбавлення волі, однак прокуратура вважає це рішення занадто м’яким. 

Як вказали в ОГП, за даними слідства, експертизи підтвердили, що дитина зазнавала багаторазових ударів, і смерть не була випадковою. Причиною загибелі стала тяжка черепно-мозкова травма.

Державний обвинувач — керівник Кіровоградської обласної прокуратури Ян Стрелюк — наполягав на довічному ув’язненні для засудженого. Наразі прокуратура вже готує апеляцію.

«Життя дитини – це абсолютна цінність, яку держава має захищати понад усе. Якщо ми не здатні вберегти немовля від смертельної жорстокості, ми втрачаємо частину свого майбутнього. У таких справах не може бути компромісів – лише справедливе покарання», – зазначив Ян Стрелюк.

Він також підкреслив, що довічний термін для вбивці дитини — це не лише кара, а й попередження.

