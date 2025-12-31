Як оформити ветеринарно-санітарний паспорт для тварини в Україні: вимоги та підстави для відмови

В Україні пояснили, як оформити ветеринарно-санітарний паспорт для тварини.

Оформити ветеринарно-санітарний паспорт на домашню тварину можна у державній лікарні ветеринарної медицини.

Для отримання паспорта власнику тварини необхідно звернутися до державного лікаря ветеринарної медицини та пройти огляд тварини. Обов’язковою умовою є наявність ідентифікації — мікрочипа або клейма, нанесеного не пізніше 3 липня 2011 року. Дані про ідентифікатор вносяться до ветеринарно-санітарного паспорта.

Також необхідно надати підтвердження щеплення тварини від сказу. Таким підтвердженням є документ, у якому зазначені дата вакцинації, назва вакцини, її серія та номер, прізвище лікаря, який проводив щеплення, його підпис та печатка ветеринарної установи. Ветеринарно-санітарний паспорт залишається чинним упродовж усього життя тварини.

Водночас щеплення, проведені раніше, не можуть бути перенесені до ветеринарно-санітарного паспорта.

Перед вакцинацією власникам радять проконсультуватися з лікарем ветеринарної медицини, оскільки найчастіше перед щепленням рекомендують обробити тварину від внутрішніх та зовнішніх паразитів за 7-10 днів до вакцинації, однак детальні рекомендації можуть різнитись в залежності від препарату.

Відмовити у видачі ветеринарно-санітарного паспорту на тварину, можуть, якщо:

Лікар не може оглянути тварину.

У тварини немає ідентифікатора (мікрочипа або клейма, нанесеного не пізніше 3 липня 2011 року).

Немає діагностичних, профілактично-лікувальних обробок, включаючи дослідження і щеплення відповідно до віку, в тому і числі проти сказу, та документи, що підтверджує його, і власник відмовляється вакцинувати тварину.

Форма встановленого зразка ветеринарно-санітарного паспорта затверджена наказом Мінагрополітики № 288.

Такий паспорт оформлюється двома мовами – українською та англійською – і містить на обкладинці ISO код України та номер паспорта.

