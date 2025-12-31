Как оформить ветеринарно-санитарный паспорт для животного в Украине: требования и основания для отказа

В Украине разъяснили, как оформить ветеринарно-санитарный паспорт для животного

Оформить ветеринарно-санитарный паспорт на домашнее животное можно в государственной больнице ветеринарной медицины.

Для получения паспорта владельцу животного необходимо обратиться к государственному врачу ветеринарной медицины и пройти осмотр животного. Обязательным условием является наличие идентификации — микрочипа или клейма, нанесенного не позднее 3 июля 2011 года. Данные об идентификаторе вносятся в ветеринарно-санитарный паспорт.

Также необходимо предоставить подтверждение вакцинации животного против бешенства. Таким подтверждением является документ, в котором указаны дата вакцинации, название вакцины, ее серия и номер, фамилия врача, проводившего вакцинацию, его подпись и печать ветеринарного учреждения. Ветеринарно-санитарный паспорт остается действительным на протяжении всей жизни животного.

В то же время вакцинации, проведенные ранее, не могут быть перенесены в ветеринарно-санитарный паспорт.

Перед вакцинацией владельцам советуют проконсультироваться с врачом ветеринарной медицины, поскольку чаще всего перед прививкой рекомендуется обработать животное от внутренних и внешних паразитов за 7–10 дней до вакцинации, однако подробные рекомендации могут отличаться в зависимости от препарата.

В выдаче ветеринарно-санитарного паспорта на животное могут отказать, если:

врач не может осмотреть животное;

у животного отсутствует идентификатор (микрочип или клеймо, нанесенное не позднее 3 июля 2011 года);

отсутствуют диагностические и профилактически-лечебные обработки, включая исследования и вакцинацию в соответствии с возрастом, в том числе против бешенства, а также документы, подтверждающие их проведение, и владелец отказывается вакцинировать животное.

Форма ветеринарно-санитарного паспорта установленного образца утверждена приказом Минагрополитики № 288.

Такой паспорт оформляется на двух языках — украинском и английском — и содержит на обложке ISO-код Украины и номер паспорта.

