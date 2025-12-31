  1. В Украине

Как оформить ветеринарно-санитарный паспорт для животного в Украине: требования и основания для отказа

07:00, 31 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Украине разъяснили, как оформить ветеринарно-санитарный паспорт для животного
Как оформить ветеринарно-санитарный паспорт для животного в Украине: требования и основания для отказа
Фото: dp.dpss.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Оформить ветеринарно-санитарный паспорт на домашнее животное можно в государственной больнице ветеринарной медицины.

Для получения паспорта владельцу животного необходимо обратиться к государственному врачу ветеринарной медицины и пройти осмотр животного. Обязательным условием является наличие идентификации — микрочипа или клейма, нанесенного не позднее 3 июля 2011 года. Данные об идентификаторе вносятся в ветеринарно-санитарный паспорт.

Также необходимо предоставить подтверждение вакцинации животного против бешенства. Таким подтверждением является документ, в котором указаны дата вакцинации, название вакцины, ее серия и номер, фамилия врача, проводившего вакцинацию, его подпись и печать ветеринарного учреждения. Ветеринарно-санитарный паспорт остается действительным на протяжении всей жизни животного.

В то же время вакцинации, проведенные ранее, не могут быть перенесены в ветеринарно-санитарный паспорт.

Перед вакцинацией владельцам советуют проконсультироваться с врачом ветеринарной медицины, поскольку чаще всего перед прививкой рекомендуется обработать животное от внутренних и внешних паразитов за 7–10 дней до вакцинации, однако подробные рекомендации могут отличаться в зависимости от препарата.

В выдаче ветеринарно-санитарного паспорта на животное могут отказать, если:

  • врач не может осмотреть животное;
  • у животного отсутствует идентификатор (микрочип или клеймо, нанесенное не позднее 3 июля 2011 года);
  • отсутствуют диагностические и профилактически-лечебные обработки, включая исследования и вакцинацию в соответствии с возрастом, в том числе против бешенства, а также документы, подтверждающие их проведение, и владелец отказывается вакцинировать животное.

Форма ветеринарно-санитарного паспорта установленного образца утверждена приказом Минагрополитики № 288.

Такой паспорт оформляется на двух языках — украинском и английском — и содержит на обложке ISO-код Украины и номер паспорта.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

паспорт животные

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Выборы во время войны: в Украине рабочая группа приступила к работе над законодательством

В Украине готовятся к президентским выборам в условиях военного положения.

Запрет добавок и рекламы: Верховная Рада планирует ввести строгий контроль за никотиновыми паучами

Планируется усиление контроля над никотинсодержащими продуктами с новыми требованиями к составу и рекламе таких изделий.

В Раде хотят запретить исполнителям взыскивать средства по программе «Пакунок школьника»

Верховная Рада предлагает защитить одноразовую денежную помощь для детей от взыскания.

Покушение на жизнь в бытовом конфликте: Верховный Суд уточнил пределы умысла

Кассационная инстанция пересмотрела квалификацию действий и оценила аргументы предыдущих судов.

Объединенная палата КХС назвала норму Гражданского кодекса, которая создает основания для непропорционального вмешательства государства в право собственности

Объединкнная палата обнаружила чужеродную норму в системе гражданского права и объяснила, как и когда ек применять.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]