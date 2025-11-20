Прокуратура требует пожизненного заключения для мужчины, смертельно избившего восьмимесячного младенца

Суд назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы, однако прокуратура считает это решение слишком мягким.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Благовещенском районном суде огласили приговор мужчине, который жестоко избил восьмимесячного сына своей сожительницы. Суд назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы, однако прокуратура считает это решение слишком мягким.

Как указали в ОГП, по данным следствия, экспертизы подтвердили, что ребенок подвергался множественным ударам, и смерть не была случайной. Причиной гибели стала тяжелая черепно-мозговая травма.

Государственный обвинитель — руководитель Кировоградской областной прокуратуры Ян Стрелюк — настаивал на пожизненном заключении для осужденного. Сейчас прокуратура уже готовит апелляцию.

«Жизнь ребенка — это абсолютная ценность, которую государство должно защищать превыше всего. Если мы не способны уберечь младенца от смертельной жестокости, мы теряем часть своего будущего. В таких делах не может быть компромиссов — только справедливое наказание», — отметил Ян Стрелюк.

Он также подчеркнул, что пожизненный срок для убийцы ребенка — это не только кара, но и предупреждение.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.