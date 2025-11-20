В Укренерго назвали регіони України з критичними перебоями електрики

Найскладніша ситуація зі світлом — у прифронтових і прикордонних областях та на Одещині.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Голова «Укренерго» Віталій Зайченко заявив, що найважча ситуація з електропостачанням зараз у прикордонних і прифронтових областях, а також в Одеській області.

«Це Чернігівська, Сумська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька області. Також Одеська, яка не є прифронтовою, але часто страждає від масованих дронових атак по підстанціях операторів системи розподілу», — сказав Зайченко в ефірі телемарафону.

За його словами, саме в цих регіонах ситуація найскладніша, і найбільше роботи в операторів системи розподілу для забезпечення живлення споживачів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.