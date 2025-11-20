В Укрэнерго назвали регионы Украины с критическими перебоями электричества

Самая сложная ситуация с электричеством — в прифронтовых и приграничных областях и в Одесской области.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Глава «Укрэнерго» Виталий Зайченко заявил, что самая тяжелая ситуация с электроснабжением сейчас в приграничных и прифронтовых областях, а также в Одесской области.

«Это Черниговская, Сумская, Харьковская, Днепропетровская, Запорожская области. Также Одесская, которая не является прифронтовой, но часто страдает от массированных дроновых атак по подстанциям операторов системы распределения», — сказал Зайченко в эфире телемарафона.

По его словам, именно в этих регионах ситуация самая сложная, и больше всего работы у операторов системы распределения для обеспечения питания потребителей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.