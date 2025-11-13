Ніколя Саркозі вперше з’явився на публіці після звільнення із в’язниці, фото

Саркозі після звільнення з в’язниці відвідав паризький ресторан разом із дружиною Карлою Бруні, вперше повернувшись до публічного життя.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Колишній президент Франції Ніколя Саркозі, який напередодні вийшов із паризької в’язниці La Santé після 20 днів за ґратами, з’явився на публіці разом із дружиною, Карлою Бруні. Про це повідомляє видання Daily Mail.

Подружжя пообідало в ресторані Le Flandrin, де відвідувачі зустріли їх оплесками та вигуками «браво» і «справедливість».

За даними видання, Саркозі перед обідом встиг зробити ранкову пробіжку біля свого дому в Парижі.

Що відомо про Саркозі після звільнення

Саркозі перебуває під судовим контролем та має заборону на виїзд із країни. Це — частина умов до апеляційного процесу, який має розпочатися у березні.

Попри обмеження, він може повернутися до звичної роботи: відвідувати офіс на Rue de Miromesnil, працювати над листами та готуватися до апеляції.

Саркозі заявив, що планує приділити час сім’ї та написанню нової книжки.

«Назва вже є, а от усе інше — побачимо. Це точно не буде роман», — казав він ще до арешту.

Справи проти Саркозі

Саркозі відбував частину п’ятирічного терміну за кримінальну змову — його звинувачують у причетності до схеми фінансування виборчої кампанії 2007 року лівійським режимом Каддафі.

Слідство вважає, що в обмін на фінансування кампанії Франція могла допомагати Каддафі з відновленням його міжнародного іміджу після терактів у Локербі (1988) та над Нігером (1989). Суд визнав Саркозі винним у змові, але не довів факт отримання чи використання коштів.

Умови тримання під вартою

Під час ув’язнення Саркозі утримували окремо від інших засуджених. Поруч із ним у сусідній камері перебували двоє охоронців. Міністр внутрішніх справ Лоран Нуньє пояснив, що це було необхідно через загрози, які надходили експрезиденту вже на другий день після арешту.

Сам Саркозі назвав перебування у в’язниці «кошмаром», але подякував персоналу за людяність.

Саркозі має ще кілька відкритих справ:

26 листопада очікується рішення Касаційного суду у справі про незаконне фінансування виборчої кампанії 2012 року.

Триває розслідування щодо можливого тиску на свідків у «лівійському» кейсі.

У 2023 році він був засуджений за корупцію та торгівлю впливом — цей вирок найвищий суд Франції підтвердив.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.