Николя Саркози впервые появился на публике после освобождения из тюрьмы, фото
Бывший президент Франции Николя Саркози, который накануне вышел из парижской тюрьмы La Santé после 20 дней за решеткой, появился на публике вместе с супругой, Карлой Бруни. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Супруги пообедали в ресторане Le Flandrin, где посетители встретили их аплодисментами и возгласами «браво» и «справедливость».
По данным издания, Саркози перед обедом успел совершить утреннюю пробежку возле своего дома в Париже.
Что известно о Саркози после освобождения
Саркози находится под судебным контролем и имеет запрет на выезд из страны. Это — часть условий к апелляционному процессу, который должен начаться в марте.
Несмотря на ограничения, он может вернуться к привычной работе: посещать офис на Rue de Miromesnil, работать над письмами и готовиться к апелляции.
Саркози заявил, что планирует уделить время семье и написанию новой книги.
«Название уже есть, а вот все остальное — увидим. Это точно не будет роман», — говорил он еще до ареста.
Дела против Саркози
Саркози отбывал часть пятилетнего срока за криминальный сговор — его обвиняют в причастности к схеме финансирования предвыборной кампании 2007 года ливийским режимом Каддафи.
Следствие считает, что в обмен на финансирование кампании Франция могла помогать Каддафи в восстановлении его международного имиджа после терактов в Локерби (1988) и над Нигером (1989). Суд признал Саркози виновным в сговоре, но не доказал факт получения или использования средств.
Условия содержания под стражей
Во время заключения Саркози содержали отдельно от других осужденных. Рядом с ним в соседней камере находились двое охранников. Министр внутренних дел Лоран Нуньес объяснил, что это было необходимо из-за угроз, которые поступили экс-президенту уже на второй день после ареста.
Сам Саркози назвал пребывание в тюрьме «кошмаром», но поблагодарил персонал за человечность.
У Саркози есть еще несколько открытых дел:
- 26 ноября ожидается решение Кассационного суда по делу о незаконном финансировании предвыборной кампании 2012 года.
- Продолжается расследование возможного давления на свидетелей в «ливийском» кейсе.
- В 2023 году он был осужден за коррупцию и торговлю влиянием – этот приговор высший суд Франции подтвердил.
