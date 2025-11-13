  1. Фото
  2. / В мире

Николя Саркози впервые появился на публике после освобождения из тюрьмы, фото

11:47, 13 ноября 2025
Саркози после освобождения из тюрьмы посетил парижский ресторан вместе с супругой Карлой Бруни, впервые вернувшись к публичной жизни.
Николя Саркози впервые появился на публике после освобождения из тюрьмы, фото
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Бывший президент Франции Николя Саркози, который накануне вышел из парижской тюрьмы La Santé после 20 дней за решеткой, появился на публике вместе с супругой, Карлой Бруни. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Супруги пообедали в ресторане Le Flandrin, где посетители встретили их аплодисментами и возгласами «браво» и «справедливость».

По данным издания, Саркози перед обедом успел совершить утреннюю пробежку возле своего дома в Париже.

Что известно о Саркози после освобождения

Саркози находится под судебным контролем и имеет запрет на выезд из страны. Это — часть условий к апелляционному процессу, который должен начаться в марте.

Несмотря на ограничения, он может вернуться к привычной работе: посещать офис на Rue de Miromesnil, работать над письмами и готовиться к апелляции.

Саркози заявил, что планирует уделить время семье и написанию новой книги.

«Название уже есть, а вот все остальное — увидим. Это точно не будет роман», — говорил он еще до ареста.

Дела против Саркози

Саркози отбывал часть пятилетнего срока за криминальный сговор — его обвиняют в причастности к схеме финансирования предвыборной кампании 2007 года ливийским режимом Каддафи.

Следствие считает, что в обмен на финансирование кампании Франция могла помогать Каддафи в восстановлении его международного имиджа после терактов в Локерби (1988) и над Нигером (1989). Суд признал Саркози виновным в сговоре, но не доказал факт получения или использования средств.

Условия содержания под стражей

Во время заключения Саркози содержали отдельно от других осужденных. Рядом с ним в соседней камере находились двое охранников. Министр внутренних дел Лоран Нуньес объяснил, что это было необходимо из-за угроз, которые поступили экс-президенту уже на второй день после ареста.

Сам Саркози назвал пребывание в тюрьме «кошмаром», но поблагодарил персонал за человечность.

У Саркози есть еще несколько открытых дел:

  • 26 ноября ожидается решение Кассационного суда по делу о незаконном финансировании предвыборной кампании 2012 года.
  • Продолжается расследование возможного давления на свидетелей в «ливийском» кейсе.
  • В 2023 году он был осужден за коррупцию и торговлю влиянием – этот приговор высший суд Франции подтвердил.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Франция

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
«Броня» на продажу: в Кропивницком вынесли приговор псевдоволонтерам, зарабатывавшим на страхе мобилизации

В начале войны в городе появилась организация, которая существовала лишь на бумаге. Её члены продавали фальшивые удостоверения, якобы защищавшие от повесток.

Свобода совести в военное время: как суды формируют практику религиозного отказа от мобилизации

На Полтавщине свидетеля Иеговы оправдали, а на Закарпатье – приговорили к трем годам лишения свободы.

От рекрутинга к гражданству: особенности военной службы иностранцев в ВСУ в условиях военного положения

Служба по контракту, статус УБД и вид на жительство — ключевые новации для иностранных защитников Украины.

Срок исковой давности в проекте обновленного Гражданского кодекса: ГНЭУ предупреждает о правовой неопределенности и рисках злоупотреблений

Как Верховная Рада готовится к одной из крупнейших юридических реформ последних десятилетий и что из этого выходит.

Льготы на жилье и коммунальные услуги: какую помощь государство гарантирует военнослужащим и их семьям

Обзор ключевых положений законодательства о льготах и гарантиях для военнослужащих, ветеранов и семей погибших.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]