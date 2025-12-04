У Києві не підвищуватимуть тарифи на тепло: від чого залежить вартість опалення

У Київтеплоенерго пояснили, як формуються нарахування.

Тарифи на теплову енергію для населення в столиці залишаються незмінними протягом усього поточного опалювального сезону — як і шість попередніх років. Про це повідомили у КП «Київтеплоенерго».

Вартість однієї гігакалорії тепла становить 1654,41 грн, а одного кубічного метра гарячої води — 97,89 грн.

У компанії зазначають, що понад 90% багатоквартирних будинків Києва оснащені будинковими теплолічильниками. Саме тому сума у платіжках залежить від фактичного споживання тепла, зовнішньої температури та рівня енергоефективності будинку, включно з можливістю регулювання температури в системі.

Як формуються нарахування

Якщо будинковий лічильник встановлений, то зафіксовані ним обсяги спожитого тепла розподіляються між усіма квартирами, пропорційно площі помешкань. Також сплачуються витрати на загальнобудинкові потреби та місця загального користування (МЗК) – коридори, технічні приміщення тощо.

Якщо у будинку є і загальний, і квартирні лічильники, то власники квартир з лічильником сплачують відповідно до показань свого приладу плюс нарахування за МЗК. Важливо знати, що згідно з вимогами чинного законодавства, в опалювальний сезон квартира не може повністю відключатися від тепла та передавати показання рівні «0». Це дозволяє уникнути зловживань та маніпуляцій, коли в холодну пору року окремі мешканці обігрівають помешкання за рахунок сусідів, не сплачуючи за послугу. Чинне законодавство встановило мінімальну частку споживання для кожного помешкання – найменший розрахований обсяг тепла для обігріву житла саме у цьому будинку.

Для квартир без лічильників у таких будинках платіжка формується наступним чином. Від показань будинкового лічильника віднімаються сумарні показання усіх квартирних лічильників та витрати на загальнобудинкові потреби. Залишок розподіляється між квартирами без лічильників пропорційно опалювальній площі. Але існують випадки, коли багато мешканців можуть не передати показання, що викривляє баланс спожитого тепла. Тому, щоб убезпечити квартири без лічильників від завищених нарахувань, законом передбачено максимальну частку споживання тепла для однієї оселі.

Якщо будинковий лічильник відсутній, то нарахування здійснюється на підставі затвердженого урядом алгоритму (Методика розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг № 315 затверджена Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України). У цьому випадку вартість опалення розраховується на основі теплового навантаження будинку з урахуванням фактичної кількості годин постачання теплової енергії та середньомісячної температури зовнішнього повітря. Теплове навантаження будинку визначається при проектуванні будинку і це максимальна кількість тепла, необхідна для його обігріву, враховуючи роботу всіх інженерних систем – опалення, водопостачання, вентиляції, тощо.

