У Києве не будут повышать тарифы на тепло: от чего зависит стоимость отопления

В Киевтеплоэнерго объяснили, как формируются начисления.

Тарифы на тепловую энергию для населения в столице остаются неизменными на протяжении всего текущего отопительного сезона — как и шесть предыдущих лет. Об этом сообщили в КП «Киевтеплоэнерго».

Стоимость одной гигакалории тепла составляет 1654,41 грн, а одного кубического метра горячей воды — 97,89 грн.

В компании отмечают, что более 90% многоквартирных домов Киева оснащены общедомовыми тепловыми счетчиками. Именно поэтому сумма в платежках зависит от фактического потребления тепла, наружной температуры и уровня энергоэффективности дома, включая возможность регулировать температуру в системе.

Как формируются начисления

Если общедомовой счетчик установлен, то зафиксированные им объемы потребленного тепла распределяются между всеми квартирами пропорционально площади помещений. Также оплачиваются расходы на общедомовые нужды и места общего пользования (МОП) — коридоры, технические помещения и т. д.

Если в доме есть и общий, и квартирные счетчики, то владельцы квартир со счетчиком оплачивают согласно показаниям своего прибора плюс начисления за МОП. Важно знать, что согласно требованиям законодательства, в отопительный сезон квартира не может полностью отключаться от отопления и передавать показания «0». Это позволяет избежать злоупотреблений и манипуляций, когда в холодный период года отдельные жители обогревают жилье за счет соседей, не оплачивая услугу. Закон устанавливает минимальную долю потребления для каждого помещения — наименьший рассчитанный объем тепла для обогрева жилья именно в этом доме.

Для квартир без счетчиков в таких домах платежка формируется следующим образом. От показаний общедомового счетчика отнимаются суммарные показания всех квартирных счетчиков и расходы на общедомовые нужды. Оставшийся объем распределяется между квартирами без счетчиков пропорционально отопительной площади. Но бывают случаи, когда многие жильцы могут не передать показания, что искажает баланс потребленного тепла. Поэтому, чтобы защитить квартиры без счетчиков от завышенных начислений, законом предусмотрена максимальная доля потребления тепла для одного жилья.

Если общедомовой счетчик отсутствует, то начисления осуществляются на основании утвержденного правительством алгоритма (Методика распределения между потребителями объемов потребленных в здании коммунальных услуг № 315, утвержденная Приказом Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины). В этом случае стоимость отопления рассчитывается на основе тепловой нагрузки дома с учетом фактического количества часов подачи тепловой энергии и среднемесячной температуры наружного воздуха. Тепловая нагрузка дома определяется при проектировании и является максимальным количеством тепла, необходимым для его обогрева с учетом работы всех инженерных систем — отопления, водоснабжения, вентиляции и т. д.

