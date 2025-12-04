  1. В Україні
Унікальна операція: 7-річному хлопчику пересадили нирку й печінку від батьків

21:01, 4 грудня 2025
У Львові провели унікальну комбіновану трансплантацію дитині з рідкісною генетичною хворобою.
Фото: city-adm.lviv.ua
Семирічному Артуру з Івано-Франківщини зробили дві трансплантації від батьків — нирки від тата та частини печінки від мами. Про успішні операції повідомили у Львівській міській раді.

Хлопчик народився здоровим, але у два роки йому діагностували саркому малого тазу — агресивну злоякісну пухлину. Після тривалого лікування хвороба відступила, однак у дитини з’явилися нові проблеми: почалася сечокам’яна хвороба, камені постійно утворювалися знову. З часом відмовили обидві нирки, і хлопчик потребував діалізу. Лікарі зазначають, що у семирічному віці він важив лише 16 кілограмів і часто переносив гемодіаліз дуже важко.

Розширене генетичне обстеження, результати якого отримали з лабораторії в Кореї, показало, що в Артура первинна гіпероксалурія — рідкісна мутація, через яку печінка не виробляє необхідний фермент для виведення оксалату. Утворена нерозчинна сіль накопичувалася в нирках і сечовивідних шляхах, спричиняючи камені та руйнуючи органи. Єдиним шансом для дитини стала пересадка двох органів — нирки та печінки.

За словами керівника Центру трансплантології Першого медоб’єднання Львова Максима Овечка, це була перша в Україні комбінована родинна трансплантація дитині з таким діагнозом. Пересадити одну нирку було неможливо, адже причина хвороби — у печінці. Донорами стали батьки хлопчика.

Процедура проходила у три етапи. Спершу видалили непрацюючі нирки через інфекцію, яку потрібно було усунути перед подальшим лікуванням. За місяць Артур отримав нирку від батька, а ще через три тижні — частину маминої печінки. До останньої операції долучили фахівців Національного наукового центру хірургії та трансплантології ім. Шалімова.

Обидві трансплантації пройшли успішно: нирка та частина печінки працюють. За словами лікарів, хлопчик набирає вагу, почувається краще, сміється та мріє здійснити прості дитячі бажання — зокрема, вперше спробувати солодку газовану воду.

