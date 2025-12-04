  1. В Украине
  2. / Общество

Уникальная операция: 7-летнему мальчику пересадили почку и печень от родителей

21:01, 4 декабря 2025
Во Львове провели уникальную комбинированную трансплантацию ребенку с редким генетическим заболеванием.
Уникальная операция: 7-летнему мальчику пересадили почку и печень от родителей
Фото: city-adm.lviv.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Семилетнему Артуру из Ивано-Франковской области сделали две трансплантации от родителей — почку от отца и часть печени от матери. Об успешных операциях сообщили во Львовском городском совете.

Мальчик родился здоровым, но в два года ему диагностировали саркому малого таза — агрессивную злокачественную опухоль. После длительного лечения болезнь отступила, однако у ребенка появились новые проблемы: началась мочекаменная болезнь, камни постоянно образовывались снова. Со временем отказали обе почки, и мальчик нуждался в диализе. Врачи отмечают, что в семилетнем возрасте он весил всего 16 килограммов и часто переносил гемодиализ очень тяжело.

Расширенное генетическое обследование, результаты которого получили из лаборатории в Корее, показало, что у Артура первичная гипероксалурия — редкая мутация, из-за которой печень не вырабатывает необходимый фермент для выведения оксалата. Образовавшаяся нерастворимая соль накапливалась в почках и мочевыводящих путях, вызывая камни и разрушая органы. Единственным шансом для ребенка стала пересадка двух органов — почки и печени.

По словам руководителя Центра трансплантологии Первого медобъединения Львова Максима Овечка, это была первая в Украине комбинированная семейная трансплантация ребенку с таким диагнозом. Пересадить одну почку было невозможно, ведь причина болезни — в печени. Донорами стали родители мальчика.

Процедура проходила в три этапа. Сначала удалили неработающие почки из-за инфекции, которую нужно было устранить перед дальнейшим лечением. Через месяц Артур получил почку от отца, а еще через три недели — часть маминой печени. К последней операции привлекли специалистов Национального научного центра хирургии и трансплантологии им. Шалимова.

Обе трансплантации прошли успешно: почка и часть печени работают. По словам врачей, мальчик набирает вес, чувствует себя лучше, смеется и мечтает осуществить простые детские желания — в частности, впервые попробовать сладкую газированную воду.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Львов дети медицина

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Аукцион, отмененный спустя годы: как суды установили незаконность продажи и вернули имущество Тульчинского хлебокомбината

Верховный Суд исследовал историю продажи, перепродажи и возврата здания и земельного участка, которые выбили из собственности предприятия вследствие нарушений.

Удастся ли решить проблему признания пропавших без вести в связи с войной — законодательные инициативы

Поскольку существует определённая проблема с обеспечением законных прав и интересов лиц, связанных семейными или иными связями с пропавшими без вести в связи с военными действиями, вооружённым конфликтом, прокомментируем законодательные инициативы, направленные на решение этой проблемы.

Сколько средств получит судебная система в следующем году и на сколько миллиардов она недофинансирована

Верховная Рада утвердила госбюджет на 2026 год, оставив судебную систему с теми же хроническими болезнями и дефицитом средств.

Экспорт без препятствий: как законопроект №14270 защитит украинские товары на международном рынке

Законопроект предусматривает механизмы быстрого реагирования на дискриминационные действия других государств и обеспечивает безопасный доступ украинских товаров на международные рынки.

Неожиданный маневр: почему два суда по‑своему увидели одну и ту же ДТП в Киеве

Как разные ракурсы видеодоказательств привели к противоположным выводам и кардинально изменили юридическую траекторию дела.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]