Уникальная операция: 7-летнему мальчику пересадили почку и печень от родителей

Во Львове провели уникальную комбинированную трансплантацию ребенку с редким генетическим заболеванием.

Фото: city-adm.lviv.ua

Семилетнему Артуру из Ивано-Франковской области сделали две трансплантации от родителей — почку от отца и часть печени от матери. Об успешных операциях сообщили во Львовском городском совете.

Мальчик родился здоровым, но в два года ему диагностировали саркому малого таза — агрессивную злокачественную опухоль. После длительного лечения болезнь отступила, однако у ребенка появились новые проблемы: началась мочекаменная болезнь, камни постоянно образовывались снова. Со временем отказали обе почки, и мальчик нуждался в диализе. Врачи отмечают, что в семилетнем возрасте он весил всего 16 килограммов и часто переносил гемодиализ очень тяжело.

Расширенное генетическое обследование, результаты которого получили из лаборатории в Корее, показало, что у Артура первичная гипероксалурия — редкая мутация, из-за которой печень не вырабатывает необходимый фермент для выведения оксалата. Образовавшаяся нерастворимая соль накапливалась в почках и мочевыводящих путях, вызывая камни и разрушая органы. Единственным шансом для ребенка стала пересадка двух органов — почки и печени.

По словам руководителя Центра трансплантологии Первого медобъединения Львова Максима Овечка, это была первая в Украине комбинированная семейная трансплантация ребенку с таким диагнозом. Пересадить одну почку было невозможно, ведь причина болезни — в печени. Донорами стали родители мальчика.

Процедура проходила в три этапа. Сначала удалили неработающие почки из-за инфекции, которую нужно было устранить перед дальнейшим лечением. Через месяц Артур получил почку от отца, а еще через три недели — часть маминой печени. К последней операции привлекли специалистов Национального научного центра хирургии и трансплантологии им. Шалимова.

Обе трансплантации прошли успешно: почка и часть печени работают. По словам врачей, мальчик набирает вес, чувствует себя лучше, смеется и мечтает осуществить простые детские желания — в частности, впервые попробовать сладкую газированную воду.

