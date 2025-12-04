  1. Суд інфо

21:19, 4 грудня 2025
Судді Олександр Гуцалюк та Іларіон Рудик не відповідають займаним посадам.
Судді з Херсону та Києва не відповідають займаним посадам — ВККС
В засіданні колегії Вищої кваліфікаційної комісії суддів України проводилися співбесіди та визначалися результати кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих судів на відповідність займаній посаді.

За результатами засідання 3 грудня Комісією ухвалено рішення, визнати  суддю Голосіївського районного суду міста Києва Рудика Іларіона Валерійовича таким, що не відповідає займаній посаді. Внести подання до Вищої ради правосуддя про звільнення судді із займаної посади.

За результатами кваліфікаційного оцінювання 4 грудня Комісією ухвалено такі рішення:

Добрівська Наталія Анатоліївна - Окружний адміністративний суд міста Києва - Відкладено розгляд питання

Марченко Юлія Іванівна - Господарський суд Луганської області - Відкладено розгляд питання

Гуцалюк Олександр Володимирович - Херсонський міський суд Херсонської області – 628 - Не відповідає займаній посаді. Внести подання до Вищої ради правосуддя про звільнення судді із займаної посади.

