Судьи из Херсона и Киева не соответствуют занимаемым должностям — ВККС
На заседании коллегии Высшей квалификационной комиссии судей Украины проводились собеседования и определялись результаты квалификационной оценки судей местных судов на соответствие занимаемой должности.
По результатам заседания 3 декабря Комиссия приняла решение признать судью Голосеевского районного суда города Киева Рудыку Иллариона Валерьевича таким, что не соответствует занимаемой должности. Внести представление в Высший совет правосудия об освобождении судьи от занимаемой должности.
По результатам квалификационной оценки 4 декабря Комиссией приняты следующие решения:
Добривская Наталия Анатольевна — Окружной административный суд города Киева — Рассмотрение вопроса отложено
Марченко Юлия Ивановна — Хозяйственный суд Луганской области — Рассмотрение вопроса отложено
Гуцалюк Александр Владимирович — Херсонский городской суд Херсонской области – 628 — Не соответствует занимаемой должности. Внести представление в Высший совет правосудия об освобождении судьи от занимаемой должности.
