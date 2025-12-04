Судьи из Херсона и Киева не соответствуют занимаемым должностям — ВККС

Судьи Александр Гуцалюк и Илларион Рудык не соответствуют занимаемым должностям.

На заседании коллегии Высшей квалификационной комиссии судей Украины проводились собеседования и определялись результаты квалификационной оценки судей местных судов на соответствие занимаемой должности.

По результатам заседания 3 декабря Комиссия приняла решение признать судью Голосеевского районного суда города Киева Рудыку Иллариона Валерьевича таким, что не соответствует занимаемой должности. Внести представление в Высший совет правосудия об освобождении судьи от занимаемой должности.

По результатам квалификационной оценки 4 декабря Комиссией приняты следующие решения:

Добривская Наталия Анатольевна — Окружной административный суд города Киева — Рассмотрение вопроса отложено

Марченко Юлия Ивановна — Хозяйственный суд Луганской области — Рассмотрение вопроса отложено

Гуцалюк Александр Владимирович — Херсонский городской суд Херсонской области – 628 — Не соответствует занимаемой должности. Внести представление в Высший совет правосудия об освобождении судьи от занимаемой должности.

