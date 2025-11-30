У Києві на Оболоні знайшли уламки дрона із вибуховими пристроями, фото

Правоохранители обмежили доступ до лісового масиву та проводять контрольований підрив знайдених вибухових елементів.

У лісовому масиві Оболонського району Києва правоохоронці виявили уламки безпілотника, до яких були прикріплені вибухові пристрої. Про це повідомляє столична поліція.

Поліція тимчасово обмежила доступ до території. На місці працюють наряди поліції, слідчо-оперативні групи та вибухотехніки, які проведуть контрольований підрив небезпечних боєприпасів.

У відомстві попереджають: вибухи, які найближчим часом можуть почути мешканці району, безпечні та відбуваються в рамках робіт фахівців.

Правоохоронці закликають громадян бути максимально обережними. Якщо містяни помітять предмети, подібні до тих, що були знайдені (зовні схожі на елементи БпЛА чи вибухових механізмів), не можна наближатися чи торкатися — вони можуть здетонувати в будь-який момент.

У разі виявлення підозрілих предметів необхідно негайно телефонувати за номерами 101, 102 або 112.

