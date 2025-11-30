  1. Фото
  2. / В Украине

В Киеве на Оболони нашли обломки дрона со взрывными устройствами, фото

13:55, 30 ноября 2025
Правоохранители ограничили доступ к лесному массиву и проводят контролируемый подрыв обнаруженных взрывных элементов.
В Киеве на Оболони нашли обломки дрона со взрывными устройствами, фото
У лесном массиве Оболонского района Киева правоохранители обнаружили обломки беспилотника, к которым были прикреплены взрывные устройства. Об этом сообщает столичная полиция.

Полиция временно ограничила доступ на территорию. На месте работают наряды полиции, следственно-оперативные группы и взрывотехники, которые проведут контролируемый подрыв опасных боеприпасов.

В ведомстве предупреждают: взрывы, которые в ближайшее время могут услышать жители района, безопасны и происходят в рамках работы специалистов.

Правоохранители призывают граждан быть максимально осторожными. Если горожане заметят предметы, похожие на те, что были обнаружены (внешне схожие с элементами БпЛА или взрывных механизмов), нельзя приближаться или прикасаться — они могут сдетонировать в любой момент.

В случае обнаружения подозрительных предметов необходимо немедленно звонить по номерам 101, 102 или 112.

