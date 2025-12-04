  1. В Україні

Україна запускає грантову програму для виробників компонентів безпілотних систем

22:00, 4 грудня 2025
Уряд розширює підтримку ОПК та робить ринок комплектуючих одним із ключових напрямів Brave1.
Під час конференції «BRAVE1 components» міністр оборони Денис Шмигаль повідомив про запуск спеціальної грантової програми для українських виробників компонентів безпілотних систем. За його словами, Міністерство оборони вже кодифікувало понад 250 найменувань деталей для дронів. Найбільшу частку становлять засоби автодонаведення та керування боєприпасами, елементи систем зв’язку й управління. Також кодифікують елементи живлення, засоби запуску та посадки, окремі частини корпусу та інші складові.

«Критично важливо забезпечити вітчизняний ОПК компонентами саме від українських виробників. І відтепер ринок комплектуючих стає одним із ключових пріоритетів оборонного кластеру Brave1», – наголосив Денис Шмигаль.

Він також нагадав про інші інструменти підтримки, які вже працюють. Серед них — проєкт «Бібліотека комплектуючих», цифрова платформа, де виробники БпЛА, НРК, РЕБ/РЕР можуть знаходити постачальників компонентів і налагоджувати партнерство. Наразі в платформі зареєстровано 230 користувачів, розміщено понад 150 найменувань продукції.

Діє й грантова програма «Зроблено для Перемоги», спрямована на підтримку підприємств, що виробляють компоненти озброєння та військової техніки, а також програма пільгового кредитування для масштабування критично важливих підприємств ОПК. Українські компанії вже отримали кредитів на суму 5 млрд грн.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив, що стрімкий розвиток ринків БпЛА, НРК, РЕБ та іншої інноваційної зброї створює значний попит на українські комплектуючі. За його словами, нова ініціатива підтримки виробників компонентів на базі Brave1 має допомогти Україні досягти незалежності у виробництві ключових деталей, а в перспективі — стати компонентною базою для цивілізованого світу.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Аукціон, відмінений через роки: як суди встановили незаконність продажу та повернули майно Тульчинського хлібокомбінату

Верховний Суд дослідив історію продажу, перепродажу і повернення будівлі та земельної ділянки, які вибули з власності підприємства внаслідок порушень.

Чи вдасться вирішити проблему визнання зниклих безвісти у зв'язку з війною — законодавчі ініціативи

Оскільки існує певна проблема із забезпеченням законних прав і інтересів осіб, повʼязаних родинними чи іншими стосунками з особами, зниклими безвісти у зв'язку з воєнними діями, збройним конфліктом, прокоментуємо законодавчі ініціативи, покликані вирішити цю проблему.

Скільки коштів отримає судова система в наступному році та на скільки мільярдів вона недофінансована

Верховна Рада затвердила держбюджет на 2026 рік, залишивши судову систему з тими самими хронічними хворобами та дефіцитом коштів.

Експорт без перешкод: як законопроєкт 14270 захистить українські товари на міжнародному ринку

Законопроєкт передбачає механізми швидкого реагування на дискримінаційні дії інших держав і забезпечення безпечного доступу українських товарів на міжнародні ринки.

Несподіваний маневр: чому два суди по-своєму побачили одну й ту саму ДТП у Києві

Як різні ракурси відеодоказів призвели до протилежних висновків і кардинально змінили юридичну траєкторію справи.

