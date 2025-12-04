Украина запускает грантовую программу для производителей компонентов беспилотных систем

Правительство расширяет поддержку ОПК и делает рынок комплектующих одним из ключевых направлений Brave1.

Во время конференции «BRAVE1 components» министр обороны Денис Шмыгаль сообщил о запуске специальной грантовой программы для украинских производителей компонентов беспилотных систем. По его словам, Министерство обороны уже кодифицировало более 250 наименований деталей для дронов. Наибольшую долю составляют средства автонаведения и управления боеприпасами, элементы систем связи и управления. Также кодифицируются элементы питания, средства запуска и посадки, отдельные части корпуса и другие составляющие.

«Критически важно обеспечить отечественный ОПК компонентами именно от украинских производителей. И отныне рынок комплектующих становится одним из ключевых приоритетов оборонного кластера Brave1», — подчеркнул Денис Шмыгаль.

Он также напомнил о других инструментах поддержки, которые уже работают. Среди них — проект «Библиотека комплектующих», цифровая платформа, где производители БПЛА, НРК, РЭБ/РЭР могут находить поставщиков компонентов и налаживать партнерство. Сейчас на платформе зарегистрировано 230 пользователей, размещено более 150 наименований продукции.

Действует и грантовая программа «Сделано для Победы», направленная на поддержку предприятий, производящих компоненты вооружения и военной техники, а также программа льготного кредитования для масштабирования критически важных предприятий ОПК. Украинские компании уже получили кредитов на сумму 5 млрд грн.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что стремительное развитие рынков БПЛА, НРК, РЭБ и другого инновационного оружия создает значительный спрос на украинские комплектующие. По его словам, новая инициатива поддержки производителей компонентов на базе Brave1 должна помочь Украине достичь независимости в производстве ключевых деталей, а в перспективе — стать компонентной базой для цивилизованного мира.

