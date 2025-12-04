У Польщі знайшли мертвого дикого кабана з африканською чумою

Влада підозрює умисне переміщення тварини у район свиноферм.

Фото: agrodream

У Лодзькому воєводстві поблизу Пйотркува-Трибунальського виявили мертвого дикого кабана, зараженого африканською чумою свиней. Про це повідомляє RMF24.

Африканська чума свиней не передається людям, проте становить серйозну загрозу для свійських та диких кабанів. У регіоні, де знайдено труп тварини, раніше випадків цієї хвороби не фіксували.

Міністерство сільського господарства Польщі повідомило, що, за оцінкою Ветеринарної інспекції, зараженого кабана могли навмисно перемістити у район, де розташовані свиноферми. Міністр Стефан Краєвський не виключив можливість диверсії, зокрема зі «східним слідом», наголосивши на серйозній загрозі для польського бізнесу та продовольчої безпеки.

