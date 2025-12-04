В Польше нашли мертвого дикого кабана с африканской чумой

Власти подозревают умышленное перемещение животного в район свиноферм.

Фото: agrodream

В Лодзинском воеводстве вблизи Пётркува-Трибунальского обнаружили мертвого дикого кабана, зараженного африканской чумой свиней. Об этом сообщает RMF24.

Африканская чума свиней не передается людям, однако представляет серьезную угрозу для домашних и диких кабанов. В регионе, где найден труп животного, ранее случаев этой болезни не фиксировали.

Министерство сельского хозяйства Польши сообщило, что, по оценке Ветеринарной инспекции, зараженного кабана могли намеренно переместить в район, где расположены свинофермы. Министр Стефан Краевский не исключил возможность диверсии, в частности с «восточным следом», подчеркнув серьезную угрозу для польского бизнеса и продовольственной безопасности.

