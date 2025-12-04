Експорт без перешкод: як законопроєкт 14270 захистить українські товари на міжнародному ринку

Законопроєкт передбачає механізми швидкого реагування на дискримінаційні дії інших держав і забезпечення безпечного доступу українських товарів на міжнародні ринки.

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №14270 який пропонує комплексно оновити українське законодавство у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

У пояснювальній записці автори зазначають, що необхідність цих змін пов’язана з реформою органів виконавчої влади, актуальністю торговельних протистоянь у світі та потребою в оперативніших інструментах реагування на дискримінаційні чи недружні дії інших держав. Законопроєкт має створити сучасну систему торгової дипломатії, яка дозволить Україні ефективно захищати свої економічні інтереси, підтримувати виробників на зовнішніх ринках і швидше адаптуватися до викликів воєнного часу.

Мета законопроєкту — посилити захист національного товаровиробника, впорядкувати механізми торговельного захисту та привести норми законів у відповідність до вимог Світової організації торгівлі і положень Угоди про асоціацію з ЄС.

Які зміни пропонує законопроєкт

У законопроєкті пропонується внести низку конкретних змін до закону «Про зовнішньоекономічну діяльність».

Зокрема, статтю 1 доповнити визначенням Торгового представника України. Статтю 9 пропонується оновити, щоб передбачити право Торгового представника приймати рішення щодо додаткових заходів регулювання ЗЕД, представляти інтереси Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі в судах України та координувати проведення антидемпінгових і спеціальних розслідувань. У статті 16 уточнюється, що до повноважень органу входить реагування на неправомірне ліцензування або обмеження імпорту українських товарів іншими державами.

Статтю 28 пропонується доповнити положеннями щодо захисту прав суб’єктів ЗЕД під час міжнародних розслідувань, а статті 28-1 і 28-2 вводяться як нові норми, що регламентують механізми захисту інтересів України в рамках СОТ та надають можливість застосовувати додаткові тимчасові заходи регулювання зовнішньої торгівлі у критичних ситуаціях.

Оновлення також торкнеться закону «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту». У тексті замінюються згадки про «Міністерство» на «Уповноважений орган», тобто на структурний підрозділ під керівництвом Торгового представника України. Закон уточнює статус заінтересованих сторін у антидемпінгових розслідуваннях, порядок проведення таких розслідувань, а також процедури подання та обробки доказів. Передбачається, що Уповноважений орган та Міжвідомча комісія не можуть публічно розголошувати інформацію про скарги до моменту прийняття рішення, а всі процесуальні дії мають узгоджуватися з міжнародними стандартами і нормами.

Проєкт закону суттєво змінює статус і функції Торгового представника України, визначаючи його як уповноважену Кабінетом Міністрів посадову особу, яка представляє інтереси держави у сфері зовнішньої торгівлі та міжнародного економічного співробітництва. Торговий представник отримує повноваження координувати проведення антидемпінгових, антисубсидиційних та спеціальних розслідувань, перегляду відповідних заходів, а також здійснювати представництво України у торговельно-економічних спорах у рамках Світової організації торгівлі та міжнародних договорів.

Крім того, законопроєкт передбачає, що Торговий представник координує захист прав та інтересів українських експортерів у разі проведення антидемпінгових чи захисних розслідувань іншими державами.

Прийняття закону, за оцінкою авторів, дозволить підвищити ефективність державного регулювання ЗЕД, посилити позиції України у міжнародних торговельних переговорах і розширити можливості для захисту інтересів вітчизняних виробників на світових ринках.

