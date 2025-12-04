Экспорт без препятствий: как законопроект №14270 защитит украинские товары на международном рынке

Законопроект предусматривает механизмы быстрого реагирования на дискриминационные действия других государств и обеспечивает безопасный доступ украинских товаров на международные рынки.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №14270, который предлагает комплексное обновление украинского законодательства в сфере внешнеэкономической деятельности.

В пояснительной записке авторы указывают, что необходимость этих изменений связана с реформой органов исполнительной власти, актуальностью торговых противостояний в мире и потребностью в более оперативных инструментах реагирования на дискриминационные или недружественные действия других стран. Законопроект должен создать современную систему торговой дипломатии, которая позволит Украине эффективно защищать свои экономические интересы, поддерживать производителей на внешних рынках и быстрее адаптироваться к вызовам военного времени.

Цель законопроекта — усилить защиту национального товаропроизводителя, упорядочить механизмы торговой защиты и привести нормы законов в соответствие с требованиями Всемирной торговой организации и положениями Соглашения об ассоциации с ЕС.

Какие изменения предлагает законопроект

В законопроекте предлагается внести ряд конкретных изменений в закон «О внешнеэкономической деятельности».

В частности, статью 1 предлагается дополнить определением Торгового представителя Украины. Статью 9 предлагается обновить, чтобы предусмотреть право Торгового представителя принимать решения о дополнительных мерах регулирования ВЭД, представлять интересы Межведомственной комиссии по международной торговле в судах Украины и координировать проведение антидемпинговых и специальных расследований. В статье 16 уточняется, что в полномочия органа входит реагирование на неправомерное лицензирование или ограничения импорта украинских товаров другими государствами.

Статью 28 предлагается дополнить положениями о защите прав субъектов ВЭД при международных расследованиях, а статьи 28-1 и 28-2 вводятся как новые нормы, регламентирующие механизмы защиты интересов Украины в рамках ВТО и предоставляющие возможность применять дополнительные временные меры регулирования внешней торговли в критических ситуациях.

Обновления также коснутся закона «О защите национального товаропроизводителя от демпингового импорта». В тексте заменяются упоминания о «Министерстве» на «Уполномоченный орган», то есть на структурное подразделение под руководством Торгового представителя Украины. Закон уточняет статус заинтересованных сторон в антидемпинговых расследованиях, порядок проведения таких расследований, а также процедуры подачи и обработки доказательств. Предусматривается, что Уполномоченный орган и Межведомственная комиссия не могут публично раскрывать информацию о жалобах до момента принятия решения, а все процессуальные действия должны согласовываться с международными стандартами и нормами.

Проект закона существенно изменяет статус и функции Торгового представителя Украины, определяя его как уполномоченное Кабинетом Министров лицо, которое представляет интересы государства в сфере внешней торговли и международного экономического сотрудничества. Торговый представитель получает полномочия координировать проведение антидемпинговых, антисубсидиарных и специальных расследований, пересмотра соответствующих мер, а также осуществлять представительство Украины в торгово-экономических спорах в рамках Всемирной торговой организации и международных договоров.

Кроме того, законопроект предусматривает, что Торговый представитель координирует защиту прав и интересов украинских экспортеров в случае проведения антидемпинговых или защитных расследований другими государствами.

Принятие закона, по оценке авторов, позволит повысить эффективность государственного регулирования ВЭД, укрепить позиции Украины в международных торговых переговорах и расширить возможности для защиты интересов отечественных производителей на мировых рынках.

